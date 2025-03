Nach "Honey": Model Kim Hnizdo ist wieder glücklich vergeben

Kim Hnizdo (28) scheint wieder in festen Händen zu sein. Nachdem sie sich 2016 während ihrer Teilnahme bei Germany's Next Topmodel von ihrem damaligen Freund Alexander Keen (42) getrennt hatte, hielt sie ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit heraus. Doch damit scheint jetzt Schluss zu sein: Ihr neuer Partner scheint auf den Namen Lior Beno zu hören und ist in der Luxusuhrenbranche tätig. Auf Instagram zeigt sich Kim nun besonders stolz auf ihre Beziehung. Sie schreibt in ihrer Story: "Ich kann nicht glauben, dass euer starkes, unabhängiges Mädchen – sorry, eure Frau – wieder Pärchenbilder postet. Ich habe mir 2016 geschworen, nie wieder meinen Partner im Netz zu zeigen, nachdem ich volle Kanne blamiert wurde. Zeit ist nicht das, was uns beim Heilen hilft, sondern die Liebe." Dahinter setzt sie ein Honigtopf-Emoji – ihren Ex Alex nannte sie damals sehr öffentlich immer nur "Honey".

Wenn man sich auf den Social-Media-Profilen der beiden mal genauer umguckt, läuft die Romanze von Kim und Lior schon etwas länger. Bereits im vergangenen August teilte das Model ein Bild von sich und ihrem Partner auf ihrem Account und schrieb dazu: "Ich bin damit beschäftigt, verliebt zu sein". Lior selbst zeigt seine Freundin sogar noch länger schon auf seinem Account: Bereits im April 2024 gratulierte er der Blondine ganz herzlich zum Geburtstag. Dazu teilte er ein Foto der beiden Arm in Arm, wahrscheinlich bei Kims Geburtstagsparty. Er schrieb dazu: "Ich liebe dich. Happy Birthday, meine Liebste." Obwohl Kim die Beziehung nicht sehr oft auf ihrem Account teilt, sind die beiden doch ziemlich häufig auf Lior Benos zu sehen. Erst vor wenigen Tagen verbrachten sie zusammen Zeit in Dubai und gingen dort sogar Jetski fahren, wie er stolz teilte.

Die Trennung von Alexander war für Kim damals sehr traumatisierend gewesen – hauptsächlich, weil sie gerade erst lernte, mit der neu gefundenen Berühmtheit umzugehen. Die Öffentlichkeit war ihr damals noch neu gewesen. Gegenüber Bunte meinte sie 2023 deswegen sogar, dass sie ihre Partner nicht mehr in der Öffentlichkeit daten möchte. "Bekannt sein möchte [ich] für mich, meine Persönlichkeit und meinen Job. Und nicht, weil ich Leonardo DiCaprio gedatet habe oder weil ich irgendeinen Freund an meiner Seite habe, der reicher und bekannter ist als ich", erklärte sie. Offensichtlich hat ihre Liebe zu Lior Beno ihre Meinung geändert.

Instagram / lior_beno_rosen Kim Hnizdo und Lior Beno Rosen, März 2025

Getty Images Alexander Keen, ehemaliger "Germany's next Topmodel"-Boyfriend

