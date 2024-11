Sänger Bill Kaulitz würde sich für niemanden verstellen

Bill Kaulitz (35), Frontmann und Sänger der Band Tokio Hotel, spricht offen über seinen Erfolg. Gegenüber RTL thematisierte er seinen Lifestyle und, dass er sich dafür nicht schäme. Das Multitalent jettet regelmäßig zwischen Metropolen wie Los Angeles, Berlin, Paris und New York hin und her und genießt seinen luxuriösen Lebensstil in vollen Zügen. "Wer hat, der hat", sagt Bill selbstbewusst und zeigt keine Scheu, seinen Erfolg öffentlich zu präsentieren. "Ich finde nichts anstrengender als sich zu verstellen", ergänzt Bill.

Für Bill sei Authentizität der Schlüssel zum Erfolg. "Ich bin immer volle Kraft voraus. Ich finde, man darf auch nichts zurückhalten", erklärt er gegenüber RTL. Diese Einstellung zahlt sich aus, denn er und sein Zwillingsbruder Tom (35) haben mit Tokio Hotel trotz vieler Herausforderungen eine steile Karriere hingelegt. "Früher gab es ja nur Hate und Neid. Gerade als wir jünger waren", erinnert sich der gebürtige Magdeburger an die Anfänge ihrer Karriere zurück. Heute jedoch würden viele anerkennend sagen: "Ja, guck mal, jetzt machen sie's 20 Jahre, jetzt sei es ihnen auch mal gegönnt." Bill fügt hinzu: "Ich glaube, es ist immer Leidenschaft für etwas, das man wirklich gerne macht, und dann kommt der Erfolg unerwartet."

Auch privat läuft es für den Popstar hervorragend. Erst kürzlich machte Bill seine Liebe zu Sänger Marc Eggers (38) öffentlich und scheint überglücklich zu sein. Die beiden wurden 2023 turtelnd auf dem Oktoberfest gesichtet – seither war es zu vielen Spekulationen über eine mögliche Beziehung der beiden Sänger gekommen, die sich nun bestätigt haben.

Getty Images Bill Kaulitz und Tom Kaulitz im Juni 2024

Getty Images Bill und Tom Kaulitz, Mitglieder von Tokio Hotel

