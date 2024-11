Conor McGregor wegen Vergewaltigungsvorwürfen vor Gericht

MMA-Star Conor McGregor (36) muss sich einem Zivilverfahren stellen. Am 5. November erschien der Kampfsportler mit seinem Anwalt vor Gericht in Dublin. Der Grund: Laut Mirror wirft ihm eine Frau vor, sie im Dezember 2018 in einem Hotel in Dublin vergewaltigt zu haben. Ebenfalls angeklagt ist James Lawrence, der die gleiche Tat begangen haben soll. Beide Männer bestreiten die gegen sie erhobenen Vorwürfe vehement. Die Verhandlung wird im Saal des High Court unter der Leitung von Richter Alexander Owens geführt, und eine zwölfköpfige Jury wurde eingeschworen, um den Fall zu beurteilen.

Richter Owens betonte, dass es sich um einen zivilrechtlichen Prozess handle, in dem festgestellt werden solle, ob der 36-Jährige und James Lawrence die Klägerin tatsächlich angegriffen hätten. Sollten sie es getan haben, wird die Jury anschließend über die Höhe des Schadensersatzes entscheiden. Die Jury wurde ermahnt, sich nicht von äußeren Einflüssen wie Internetquellen leiten zu lassen und ihre Beurteilungen nur im Rahmen der vorgelegten Beweise zu treffen. Der Fall, der voraussichtlich zwei Wochen dauern wird, wurde erstmals 2021 von der Klägerin eingereicht und seither mehrfach vertagt. Conor, der in einem marineblauen Anzug erschien, wurde während der ersten Sitzung neben seinem Vater Tony, seinem Anwalt und dem Mitangeklagten gesehen.

Der irische Sportler ist weltweit für seine Erfolge im UFC bekannt und hat sowohl im Ring als auch abseits davon für Aufsehen gesorgt. Sein Privatleben stand in der Vergangenheit mehrfach im Fokus der Medien, doch über das aktuelle Verfahren äußerte er sich bislang nicht öffentlich. Es ist nicht das erste Mal, dass dem Kämpfer ernsthafte Vorwürfe gemacht werden. Im vergangenen Jahr behauptete eine andere Frau, dass Conor sie während eines NBA-Spiels sexuell belästigt habe. Laut TMZ soll er sie auf einer Toilette angegriffen haben, was er selbst jedoch vehement abstritt.

Instagram / thenotoriousmma Conor McGregor, Mixed-Martial-Arts-Kämpfer

Getty Images Conor McGregor bei den MTV Video Music Awards

