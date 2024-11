Handy zerstört: Jason Kelce entschuldigt sich öffentlich

Jason Kelce (37), ehemaliger Footballspieler und Bruder des NFL-Stars Travis Kelce (35), hat am vergangenen Samstag für Aufsehen gesorgt. Auf dem Campus der Pennsylvania State University schlug er einem Fan das Handy aus der Hand und warf es zu Boden. Jetzt entschuldigte sich der Ex-Sportler für seine Aktion. "Ich bin nicht glücklich mit dem, was passiert ist. Ich bin nicht stolz darauf. In einem hitzigen Moment habe ich mich entschieden, mit Hass auf Hass zu reagieren, und ich glaube einfach nicht, dass das produktiv ist", erklärte er während der Show "Monday Night Countdown".

Der Fan hatte Jason zuvor provoziert, indem er eine abfällige, homophobe Bemerkung über Travis und dessen Beziehung zu Popstar Taylor Swift (34) machte. Daraufhin reagierte Jason impulsiv und zerstörte das Handy des jungen Mannes aggressiv. Videos des Vorfalls verbreiteten sich schnell in den sozialen Medien. Die Polizei der Pennsylvania State University hat Ermittlungen aufgenommen, um den Vorfall zu untersuchen.

Der junge Mann rannte Jason danach noch hinterher, da der NFL-Star das kaputte Handy mitnahm. Beim Versuch das Gerät zurückzubekommen, schubste der Unbekannte den 37-Jährigen und kassierte daraufhin eine homophobe Beleidigung. Der Vorfall scheint sich vorerst jedoch nicht auf Jasons Karriere auszuwirken. Auch die Hosts der TV-Show reagierten positiv auf sein Statement und zeigten somit ihre Unterstützung für Travis' Bruder.

Getty Images Jason Kelce, NFL-Star

Getty Images Jason Kelce im Juli 2021

