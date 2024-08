Neuer Job als Moderator: Jason Kelce hat Versagensängste

Jason Kelce (36) hatte vergangenen Mai seinen Rücktritt aus der NFL verkündet. Das bedeutete jedoch nicht, dass er tatsächlich in den Ruhestand geht – denn nur zwei Monate später wurde bekannt, dass er einen Job als Moderator bei der Football-Sendung "Monday Night Countdown" übernimmt. Und genau dieser scheint dem Ex-Philadelphia-Eagles-Spieler jetzt zittrige Knie zu machen. "Ich schätze, ich habe Angst, dass ich nicht vorbereitet sein werde. Denn ich habe das Gefühl, dass ich viel mehr Eigenverantwortung trage", offenbart er in einer Folge des "Green Light With Chris Long"-Podcasts.

Der 36-Jährige führt weiter aus, einen guten Job machen zu wollen, da er das Gefühl habe, es den Männern schuldig zu sein, die noch Football spielen – jedoch habe er Angst davor, zu versagen. "Wenn man nicht mehr dabei ist, ist es für einen ehemaligen Spieler sehr leicht, nicht wirklich zu verstehen, was in einer bestimmten Situation passiert", erklärt Jason und fügt hinzu: "Aber man muss trotzdem seine Meinung sagen, und das möchte ich auf verantwortungsvolle Art und Weise tun, die sowohl genau als auch korrekt ist."

Doch auch wenn der Bruder von Travis Kelce (34) derzeit besorgt ist, als Kommentator nicht abzuliefern – als er seine neue Berufung publik machte, schien er außer sich vor Freude. "ESPN war ein fester Bestandteil in unserem Haushalt, als wir aufwuchsen, und der Sender hat mich und meine Liebe zu allen Sportarten geprägt. Jetzt auf demselben Bildschirm zu erscheinen, ist ein Moment, in dem sich der Kreis schließt", schwärmte er in einem Statement, das über den Sender ESPN veröffentlicht wurde.

Getty Images Jason Kelce, Footballer

Getty Images Jason Kelce, ehemaliger NFL-Profi

