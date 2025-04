Kylie Kelce bekommt skurrile Babysitter-Anfragen

Kylie Kelce (33) hat sie tatsächlich alle schon gesehen: Über ihre sozialen Medien erreichen die Ehefrau von Ex-Football-Star Jason Kelce (37) regelmäßig ungewöhnliche Nachrichten – und das nicht nur von Fans. Besonders kurios sind dabei die Bewerbungen als Babysitter für die vier Töchter des Paares. "Manchmal bekomme ich Nachrichten wie: 'Ich weiß, dass ihr bald euer drittes Kind bekommt, ich war X Jahre lang Nanny und suche eine neue Familie'", verriet sie im Podcast "Not Skinny But Not Fat". Doch ein Blick in die Profile der Absenderinnen offenbart Kylie gelegentlich Überraschendes: Fotos in knappen Outfits und Club-Looks. "Girl, wenn du dich vermarkten willst, dann so bitte nicht. Nicht als Nanny!", scherzte die vierfache Mutter.

Trotz der skurrilen Bewerbungen hat die Familie Kelce tatsächlich eine Nanny, die ihnen im Alltag unter die Arme greift. Kylie stellte jedoch klar, dass diese Unterstützung nichts mit mangelnder elterlicher Beteiligung zu tun habe: "Es ist einfach wichtig, Menschen zu haben, denen man vertrauen kann – und die deine Kinder lieben und umgekehrt." Kylie und Jason sind seit 2018 verheiratet und Eltern von Wyatt, Ellie, Bennett und der im März geborenen Finn. Dabei gibt Kylie offen zu, dass besonders ihr Ehemann an seine Vaterrolle herangeführt werden musste. "Er hatte nur seinen Bruder und seine Mutter um sich. Mit Frauen hatte er es vorher einfach nicht so", erklärte sie lachend.

Das Paar, das seit 2018 verheiratet ist, ist bekannt für seinen Humor und die bodenständige Art, das Familienleben zu managen. Schon zuvor hatte Kylie in ihrem eigenen Podcast "Not Gonna Lie" verraten, dass sie nachts die Hauptverantwortung für die kleine Finn übernimmt, damit Jason tagsüber fitter für die älteren Kinder ist. Seit seinem Rücktritt aus der NFL hat Jason mehr Zeit für seine Familie in Philadelphia, was der Beziehung laut Kylie guttut. Die beiden legen Wert auf kleine Gesten im Alltag und scheinen auch nach fünf Jahren Ehe noch perfekt miteinander zu harmonieren. "Ich brauche nicht viel", sagte Kylie und bezeichnete ihren Mann gleichzeitig als jemanden, der "genau weiß, was sie braucht".

Anzeige Anzeige

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihrer Tochter Wyatt

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Kelce, Ehefrau von Jason Kelce

Anzeige Anzeige