Kylie Kelce mutmaßt: Darum hat sie nur Töchter mit Jason

Kylie Kelce (33) plaudert im Podcast "Not Skinny But Not Fat" offen über das Familienleben mit ihrem Ehemann Jason Kelce (37). Das Paar hat inzwischen vier Töchter – Wyatt, Elliotte, Bennett und das jüngste Familienmitglied Finn, das erst vor Kurzem geboren wurde. Laut der stolzen Mutter sei es kein Zufall, dass ihr Mann ein "Girl Dad" geworden ist. "Das Universum hat gesagt: 'Er versteht Frauen einfach nicht. Wir müssen ihn dazu bringen, dass er Frauen versteht'", scherzt sie im Gespräch mit Amanda Hirsch. Für den Super-Bowl-Gewinner, der mit einem Bruder und wenigen weiblichen Bezugspersonen aufgewachsen ist, sei das offenbar eine wichtige Lektion.

Wie Kylie berichtet, hatte Jason lange Zeit wenig mit Frauen zu tun. Als der ehemalige Philadelphia-Eagles-Spieler die Blondine seiner Familie vorstellte, seien seine Eltern Donna (72) und Ed total schockiert gewesen. Der 33-Jährigen mache die schrullige Art ihres Partners aber nichts aus. "Ich brauche einfach nicht viel von ihm. Er weiß, was ich brauche", verrät sie im Podcast und fügt hinzu: "Es sind die kleinen Dinge. Er geht an mir vorbei in die Küche und klatscht mir auf den Hintern. Damit bin ich zufrieden."

Beim Thema Erziehung sind die zwei US-Amerikaner inzwischen ein eingespieltes Team. In ihrem Podcast "Not Gonna Lie" machte Kylie vor wenigen Tagen deutlich, dass Jason nachts nicht aufstehen müsse, um sich um die neugeborene Finn zu kümmern. Das habe einen einfachen Grund: "Er muss ausgeruht sein, um sich tagsüber um die älteren Kinder zu kümmern."

Instagram / jason.kelce Jason Kelce und seine Tochter Finnley, März 2025

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihrer Tochter, Mai 2020

