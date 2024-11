So süß wird Kris Jenner zum 69. Geburtstag beglückwünscht

Kris Jenner, die bekannte Momagerin des Kardashian-Jenner-Clans, feierte am Dienstag ihren 69. Geburtstag und wurde mit zahlreichen liebevollen Social-Media-Hommagen bedacht. Ihre Tochter Kim Kardashian (44) teilte ein Erinnerungsfoto aus den 1980er-Jahren auf Instagram und nannte Kris (69) liebevoll "die Königin unserer Welt". "Ich bin so unglaublich dankbar für die Liebe und Unterstützung, die du uns allen zeigst. [...] Ich liebe dich so sehr und feiere dich heute und jeden Tag", schrieb Kim voller Rührung unter das Mutter-Tochter-Foto.

Auch andere enge Freunde und Familienmitglieder ließen es sich nicht nehmen, Kris zu ihrem Ehrentag zu gratulieren. Jonathan Cheban (50), bekannt als Foodgod, postete ebenfalls ein gemeinsames Foto und schrieb: "Happy Birthday, Kris Jenner. Ich liebe dich so sehr und danke dir, dass du immer für mich da bist." Er erinnerte sich auch an lustige Zeiten während der Dreharbeiten zu Keeping Up With The Kardashians: "Immer der größte Spaß." Lauren Sanchez, die Verlobte von Jeff Bezos (60), teilte ein älteres gemeinsames Bild und schrieb: "Danke für das Licht und die Liebe, die du jedem um dich herum schenkst. Ich liebe dich wirklich so sehr."

Vor wenigen Tagen durfte sich ein anderes Familienmitglied über seinen Geburtstag freuen: Kris' Enkel Rocky, der Sohn ihrer ältesten Tochter Kourtney Kardashian (45), wurde ein Jahr alt. Diesen Meilenstein würdigte die 69-Jährige mit einem liebevollen Instagram-Post: "Du bist der fröhlichste kleine Junge, den ich je getroffen habe! Ich kann es kaum erwarten, dich aufwachsen zu sehen, und ich bin so dankbar zu Gott, dass er mich zu deiner Großmutter gemacht hat."

Instagram / kimkardashian Erinnerungsfoto von Kris Jenner und Tochter Kim Kardashian

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, TV-Bekanntheit, mit ihrem Sohn Rocky

