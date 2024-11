Schon ein Jahr: Kris Jenner gratuliert Rocky zum Geburtstag

Kris Jenner (68) hat mit einem liebevollen Instagram-Post den ersten Geburtstag ihres Enkels Rocky gefeiert. Am Freitag teilte die Reality-TV-Ikone mehrere Fotos, darunter eines, das ihre Tochter Kourtney Kardashian (45) zeigt, wie sie ihren Sohn Rocky in den Armen hält. In ihrer Nachricht schrieb Kris: "Alles Gute zum Geburtstag an unseren kostbaren Rocky! Ich kann nicht glauben, dass du schon ein Jahr alt bist! Es fühlt sich an, als hätten wir dich erst gestern auf der Welt willkommen geheißen."

Für Kris ist es bereits Enkelkind Nummer 13. "Du bist der fröhlichste kleine Junge, den ich je getroffen habe! Ich kann es kaum erwarten, dich aufwachsen zu sehen, und ich bin so dankbar zu Gott, dass er mich zu deiner Großmutter gemacht hat", schwärmt die 68-Jährige weiter. Die geteilten Fotos zeigen Rocky in verschiedenen Momenten, darunter ein Video, in dem er zum ersten Mal im Meer badet, und ein Bild, auf dem Kourtney mit Rocky im Bett kuschelt.

Rocky ist das jüngste Mitglied der großen Patchwork-Familie von Kourtney und Travis Barker (48). Aus ihrer früheren Beziehung mit Scott Disick (41) hat Kourtney drei Kinder: Mason (14), Penelope (12) und Reign (9). Travis bringt seine Kinder Alabama (18), Landon (21) und Stieftochter Atiana De La Hoya (25) aus früheren Beziehungen mit. Die beiden waren lange Zeit enge Freunde, bevor sie ihre Beziehung im Februar 2021 öffentlich machten. Ein Jahr später heirateten sie im Rahmen einer romantischen Zeremonie in Portofino, Italien.

Anzeige Anzeige

Instagram / krisjenner Travis Barker und Baby Rocky, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Kourtney Kardashian und ihr Mann Travis Barker, 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige