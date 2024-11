Hati Suarez disst Walentina vor Fame Fighting in Rap-Song

Der Fame Fighting-Kampf von Walentina Doronina (24) und Hati Suarez könnte vielversprechend werden. Noch vor dem Duell am 9. November rappt die Germany Shore-Bekanntheit in ihrem neuen Song "Fame Geiles Hobby Monster" über Walentina. "Ich will dich fallen sehen, im Ring werd' ich dein Lachen nehmen. Ich will ja gar nicht viel außer dem Sieg und ein, zwei Backenzähnen. Ich tu' es nicht für mich, sondern für jedes deiner Mobbing-Opfer. Jeder Mensch, der leiden musste, du famegeiles Hobby-Monster", lautet Hatis Kampfansage.

Der Hintergrund: Vergangenen Samstag zog Walentina über Hatis Rapkünste her und unterstellte ihr, keine Zuhörer zu haben. Grund genug für die Brasilianerin, ihrer Kontrahentin die Stirn zu bieten. "Samstag hab' ich den Song geschrieben. Sonntag hab' ich ihn aufgenommen, Montag das Video dazu abgedreht und gepostet. In drei Tagen hab' ich sie schlafen gelegt", erzählt Hati im Bild-Interview und fügt hinzu: "Ich mag ihre egoistische, empathielose und verlogene Art überhaupt nicht."

Schon bei der Pressekonferenz und dem Face-Off waren die beiden Streithähne aneinandergeraten. Hati gab Walentina kurzerhand eine Kopfnuss und führte die später auf eine "Kurzschlussreaktion" zurück. "Da ich Brasilianerin bin, habe ich leider viel Temperament", erklärte Hati im Gespräch mit dem Magazin.

