Hati Suarez führt Walentina-Kopfnuss auf Temperament zurück

Am vergangenen Wochenende kam es bei der Pressekonferenz für das Amateur-Boxevent Fame Fighting zu einem handfesten Eklat: Als die Reality-TV-Sternchen Hati Suarez und Walentina Doronina (24) im sogenannten Face-Off aufeinandertrafen, gipfelte ihre Begegnung in einer heftigen Kopfnuss, die Hati ihrer überraschten Konkurrentin mitten im Gespräch verpasste. Jetzt erklärte die Angreiferin gegenüber Bild, dass die "Kurzschlussreaktion", wie sie es nennt, auf ihre Wurzeln zurückzuführen sei: "Da ich Brasilianerin bin, habe ich leider viel Temperament."

Dass Temperament keinen körperlichen Angriff rechtfertigen kann, sieht Hati laut Bild inzwischen selbst ein. Sie erklärte: "Meine Trainer haben mir beigebracht, dass man seine Emotionen beim Boxen im Griff haben muss. Da es mein erstes Face-Off war, habe ich dort definitiv Potenzial, mich zu verbessern." Vorfälle wie diese sind in der Karriere der Reality-Darstellerin auch nicht völlig neu: Hati war bereits 2023 aufgrund von Handgreiflichkeiten bei der Realityshow Germany Shore negativ aufgefallen. Walentina zeigte sich nach der Attacke hingegen ungewohnt gelassen und betonte scherzend, dass sie im Ring auf härtere Schläge von ihrer Gegnerin hoffe.

Die hitzige Stimmung zwischen den beiden hatte sich bereits im Vorfeld aufgebaut, als sie sich während der Fragerunde in der Pressekonferenz ein lautstarkes Wortgefecht lieferten. Angefangen hatte es damit, dass Walentina ihre Konkurrentin aufforderte, die Sonnenbrille abzusetzen, was zu einem emotionalen Schlagabtausch führte, wie Bild berichtete. Hati warf Walentina schließlich vor, dass niemand mit ihr befreundet sein wolle, worauf diese entgegnete, dass die Brasilianerin trotz ihrer angeblich großen Fanbase in letzter Zeit kaum Follower gewonnen hätte. Mit dem Kampf am 9. November steht nun ein explosiver Showdown bevor, der die Differenzen zwischen den beiden Reality-Rabaukinnen vermutlich nicht klären, aber definitiv für spannende TV-Momente sorgen wird.

Instagram / hmami_222 Hati Suarez, Realitystar

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Realitystar

