"Ich lebe": Horst Lichter dementiert eigene Todesmeldungen

Wie ist das nur passiert? Im Internet werden gerade heftige Gerüchte verbreitet, dass TV-Persönlichkeit Horst Lichter (62) gestorben sei. Allerdings sind sich die Tratschtanten nicht einig, ob er bei einem Autounfall verunglückt ist oder ob er Herzprobleme hatte. Horst selber löst das Drama jetzt auf und wendet sich per Instagram an seine Fans. "Ja, ich habe es auch mitbekommen. Das ganze Internet ist ja voll mit Bildern meiner Beerdigung, mit Bildern von meinem Unfall, wie ich im Krankenhaus liege und, und, und. Aber ich kann euch versichern – es sei denn ich bin als Geist immer noch am Arbeiten und das mit Leidenschaft – ich lebe", verspricht er in einem Video auf seiner Plattform.

Der "Bares für Rares"-Star nimmt es halbwegs mit Humor, doch er plädiert trotzdem an seine Follower: "Meldet bitte all diese falschen Nachrichten." Seine Fans zeigen sich äußerst erleichtert, dass es dem Fernsehmoderator gut geht. "Manche Menschen haben echt keinen Anstand. Gut, dass du das persönlich aufklärst", schreibt einer, während andere meinen: "Totgesagte leben länger, keine Sorge!" und "Schön, dich frisch und munter zu sehen, Horst" oder auch "Sie sind für mich einer der bemerkenswertesten Menschen, die ich kenne. Etwas ganz Besonderes – und wir möchten, dass Sie uns auch noch sehr lange erhalten bleiben."

Horst brennt für seinen Job als Moderator der Show "Bares für Rares". Bereits seit 2013 gilt er als das Gesicht der Sendung – und das möchte er auch noch ein paar weitere Jahre bleiben. Gegenüber Web.de versichert er, dass er nicht vorhat, den Hut zu werfen. "Für mich ist diese Sendung weiterhin eine wunderbare Sache, weil wir etwas machen dürfen, was so heutzutage im Fernsehen und auch im Leben eigentlich nicht mehr stattfindet", findet der frühere TV-Koch und fügt an: "Wir erzielen keine Quote damit, dass wir uns über jemanden lustig machen oder schlimme Dinge zeigen."

ZDF / Sascha Baumann Horst Lichter, 2023

Getty Images Horst Lichter, TV-Persönlichkeit

