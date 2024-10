Will Horst Lichter seine "Bares für Rares"-Karriere beenden?

Für viele ist Horst Lichter (62) aus der beliebten Trödelshow Bares für Rares kaum noch wegzudenken. Seit der ersten Staffel im Jahr 2013 nimmt der Moderator Folge für Folge Teilnehmer in Empfang, die sich einen möglichst hohen Preis für ihre Dachbodenschätze erhoffen. Doch sind Horsts Tage als Gesicht der Sendung gezählt? In einem aktuellen Interview mit Web.de gab der Fernsehkoch nun Entwarnung. "Bei mir ist gerade erst der Entschluss gefallen, dass ich das noch ein paar Jahre machen möchte", stellte Horst klar.

Horst sieht "Bares für Rares" vor allem in der heutigen Zeit als eine echte Rarität an. "Für mich ist diese Sendung weiterhin eine wunderbare Sache, weil wir etwas machen dürfen, was so heutzutage im Fernsehen und auch im Leben eigentlich nicht mehr stattfindet", betonte der 62-Jährige und erklärte: "Wir erzielen keine Quote damit, dass wir uns über jemanden lustig machen oder schlimme Dinge zeigen." Die Show rund um Antiquitäten und Sammlerstücke sei auch nach elf Jahren noch immer "echt und ehrlich" geblieben. Für Horst stehe jedoch fest, dass er mit seinem Ausstieg nicht so lange warten wolle, bis die Zuschauer denken: "Mein Gott, ich kann das Gesicht nicht mehr sehen."

Die Sendereihe wird sogar noch in diesem Jahr eine echte Premiere feiern: Horst wird dieses Jahr am Weihnachtsabend mit einer Sonderausgabe von "Bares für Rares" für festliche Stimmung im ZDF sorgen! Bisher war der Sendeplatz ganze zwölf Jahre lang für Carmen Nebel (68) und ihre Show "Heiligabend mit Carmen Nebel" reserviert. Grund für den Programmwechsel ist schlichtweg Carmens Vertragsende im vergangenen Jahr. "Es wird gelacht, in Erinnerungen geschwelgt und über Weihnachten geplaudert. Weihnachtsmusik sorgt für die passende Stimmung, und die unterhaltsame Runde lässt die Höhepunkte aus dem 'Bares für Rares'-Jahr Revue passieren", gab ZDF in einem Statement bekannt.

Instagram / horstlichter__offiziell Horst Lichter, "Bares für Rares"-Star

ZDF / Sascha Baumann Horst Lichter, langjähriger TV-Koch

