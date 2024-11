Krank bei "7 vs. Wild": Dritter Kandidat bricht die Show ab

Auch der dritte 7 vs. Wild-Kandidat ist zum Exit gezwungen – oder viel eher: die Kandidatin. Denn Podcasterin SelfieSandra (25) zieht in Folge elf die Reißleine. Schon seit Tag eins quälten sie Unterleibsschmerzen, weil sie ihre Periode bekam. Trotzdem zog sie gnadenlos durch und engagierte sich für die Gruppe der Survival-Abenteurer. Doch an Tag acht ging es dann nicht mehr: Am Lagerfeuer erklärt Sandra ihren Mitstreitern, dass sie ein Brennen beim Toilettengang verspüre und immer stärkere Schmerzen habe. Der Verdacht: Blasenentzündung. "Ich glaube, ich kann es nicht, es krampft sich schon so nach vorne zusammen", meint Sandra zu Survival-Experte Joe Vogel. Der stimmt zu, dass ein solcher Infekt untersucht werden muss. Unter Tränen und dem Zuspruch der Gruppe drückt sie schließlich Code Yellow, um abgeholt zu werden.

Nicht nur ihr Team ist mächtig stolz auf Sandra. Auch im Netz wird deutlich: Die Influencerin ist die Siegerin der Herzen. Auf Reddit wird fleißig diskutiert und die Fans überschütten die 25-Jährige mit Lob. "Ich hatte vorher nichts mit ihr am Hut – aber ernsthaft, wie krass ist bitte Sandra?", schreibt ein User und erstellt sogar ein Meme, in dem Sandras Kopf auf einen muskulösen Körper gephotoshoppt ist. Denn trotz ihrer Schmerzen jammerte Sandra kaum, sie machte kein Drama aus ihrem Nikotinentzug oder ihrer dünnen Kleidung und gab jeden Tag mit bester Laune alles, ohne wirklich Erfahrung von Survival zu haben – das beeindruckt die Fans sehr. "So sieht ein echter Alpha aus!", lobt ein weiterer User.

Immerhin war Sandra nicht die Erste, die "7 vs. Wild" verließ. Vor ihr verließen bereits Stefan Hinkelmann und LetsHugo die Show. Stefan vom YouTube-Account "Survival Deutschland" eckte seit Tag eins mit dem Rest der Gruppe an. Nach einem heftigen Streit hielt er es für das Beste, das Experiment abzubrechen. Streamer Hugo ließ sich nur wenige Stunden vor Sandra abholen. Der Twitch-Star musste mitten in der Nacht den Code Red für Notfälle drücken – er zitterte stark und bekam Krampfanfälle. In einem Reaction-Stream nach der Ausstrahlung erklärte er: "Ich war komplett dehydriert. Komplett. Ich hatte gar kein Wasser mehr in meinem Körper!"

Instagram / selfiesandra SelfieSandra, deutsche Influencerin

Instagram / letshugo LetsHugo, deutscher Twitch-Streamer

