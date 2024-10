"7 vs. Wild" bei Minusgraden: Folgt nun der nächste Abbruch?

Fritz Meinecke (35) hat nicht zu viel versprochen, als er betonte, dass diese 7 vs. Wild-Staffel die härteste werden wird – und so langsam geraten die Kandidaten immer mehr an ihre Grenzen. Zu Beginn der siebten Folge kämpfen Abenteurer wie LetsHugo vor allem mit gesundheitlichen Problemen. Der Streamer scheint sich in der Kälte des neuseeländischen Winters erkältet zu haben und klagt vor allem über Halsschmerzen. Aber statt aufzugeben, zieht er weiter fleißig durch und hilft tatkräftig mit. Während die Tage nun zwar wieder wärmer werden, haben die Nächte es in sich: In der Nacht zu Tag sechs werden minus sieben Grad gemessen. Im Dunkeln meldet SelfieSandra sich plötzlich zu Wort: "Das war, glaube ich, bis jetzt mit die schlechteste Nacht, die ich hatte. Es ist über Nacht irgendwie noch mal doppelt so kalt geworden [...]. Ja, es ist jetzt Tag sechs und ich will den gelben Knopf drücken. Es geht nicht mehr!"

Ob Sandra den Knopf, der das Experiment beendet, noch in der Nacht oder überhaupt drückt, verrät die Folge nicht. Allerdings kämpfte die Podcasterin schon von Beginn an mit körperlichen Herausforderungen. Zu den Strapazen der Survivalshow kamen bei ihr immer wieder das Gefühl, Fieber zu bekommen sowie Unterleibskrämpfe, denn zu allem Übel bekam sie am ersten Tag auch noch ihre Periode. Aufgeben war bisher aber keine Option. Und Sandra steht mit ihren Problemen nicht allein da: Auch Julia Beautx (25) klagt in dieser Folge über Fieberempfinden. Außerdem stieß die Bloggerin sich schon vor ein paar Tagen die Nase, ihre Lippen sind schmerzhaft trocken und sie erklärte, wegen des Nahrungsmangels nachts Magenkrämpfe zu haben. "Ich sehe so demoliert aus", kann Julia aber noch scherzen.

Den ersten Abbruch des Experiments gab es bereits – wenn auch nicht aus gesundheitlichen Gründen: YouTuber Stefan Hinkelmann drückte den gelben Knopf, um abgeholt zu werden. Zuvor eskalierte ein Streit mit der Gruppe und vor allem mit Survival-Experte Joe Vogel. "Was Survival angeht, was dieses Thema, das wir hier gerade haben, angeht, hast du null Ahnung. [...] Und wenn du hier den Macker machst, dann ist das Blenderei", ärgerte sich Joe zuvor. Für Stefan war das zu viel: "Ey, das ist so krasses Mobbing, ich habe da keinen Bock mehr drauf!"

Anzeige Anzeige

Instagram / juliabeautx Julia Beautx, YouTuberin

Anzeige Anzeige

Instagram / survival_deutschland Stefan Hinkelmann, deutscher Content Creator bekannt als "Survival Deutschland"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige