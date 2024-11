Nach Giseles Baby-News: Ex-Mann Tom Brady will nicht daten

Tom Brady (47) konzentriert sich voll und ganz auf seine Kinder und seine Arbeit. Nachdem bekannt wurde, dass seine Ex-Frau Gisele Bündchen (44) ein Kind mit ihrem Freund Joaquim Valente (34) erwartet, möchte der ehemalige Football-Star keine Ablenkungen zulassen. Trotz Gerüchten um eine neue Frau an seiner Seite ist Tom nicht in einer Beziehung. Ein Insider bestätigte gegenüber Page Six: "Er datet momentan nicht – er ist sehr fokussiert auf seine Kinder und seine Arbeit."

Das überraschende Babyglück von Gisele sorgte erst vor wenigen Tagen für viele Schlagzeilen. Die 44-jährige Supermodel-Ikone ist Berichten zufolge seit Juni 2023 mit Joaquim Valente liiert und erwartet nun ein gemeinsames Kind mit ihm. Diese Nachricht hat Tom angeblich verblüfft. "Tom wusste, dass es zwischen Gisele und Joaquim ernst war, aber er hätte nie gedacht, dass sie gemeinsam eine Familie gründen würden. [...] Als Gisele ihm die Nachricht überbrachte, war er, gelinde gesagt, fassungslos", wurde der Insider zitiert.

Tom und Gisele galten lange als Traumpaar und waren von 2009 bis 2022 verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Kinder: Tochter Vivian und Sohn Benjamin. Aus einer früheren Beziehung mit der Schauspielerin Bridget Moynahan (53) hat Tom außerdem Sohn Jack. Nach der Scheidung von der gebürtigen Brasilianerin bändelte er 2023 mit Irina Shayk (38), der Ex-Freundin von Bradley Cooper (49), an. Doch nach ein paar Monaten war die Romanze zwischen den beiden bereits wieder vorbei.

Backgrid/MEGA Gisele Bündchen in Miami, Oktober 2024

Getty Images Tom Brady im September 2024

