Gisele Bündchen mit kleiner Babykugel beim Bummeln gesichtet

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Gisele Bündchen (44) ihr drittes Baby erwarten soll. Bisher hat das Model diese Behauptungen allerdings weder bestätigt noch dementiert. Doch am gestrigen Donnerstag wurde die Ex-Frau von Tom Brady (47) bei einem Bummel in Miami gesichtet. Dabei war auch eindeutig ihre kleine Babykugel sichtbar. Zuvor war noch nicht wirklich zu erkennen gewesen, dass Gisele tatsächlich in anderen Umständen sein könnte. Nun zeigen aber die aktuellen Aufnahmen: Unter ihrem kurzen Minikleid blitzt augenscheinlich ein Babybauch hervor.

Am Montag berichtete People, dass Gisele mit Baby Nummer drei schwanger ist. Der Vater ihres Kindes ist ihr Partner Joaquim Valente (34). Mit dem Jiu-Jitsu-Trainer geht das ehemalige Victoria's Secret-Model seit dem vergangenen Jahr durchs Leben. "Gisele und Joaquim sind glücklich über diesen neuen Lebensabschnitt und freuen sich darauf, ein friedliches und liebevolles Umfeld für die ganze Familie zu schaffen", erklärte ein Insider dem Magazin zu den Baby-News der 44-Jährigen. Wie weit Gisele mit ihrer Schwangerschaft bereits sein soll, ist nicht bekannt. TMZ behauptet jedoch zu wissen, dass sie sich im fünften oder sechsten Monat befindet.

Bevor Gisele ihren aktuellen Partner kennenlernte, machte sie eine schwere Zeit durch. Im Oktober 2022 gaben sie und Tom bekannt, dass sie sich nach 13 Jahren Ehe scheiden lassen. Der ehemalige NFL-Quarterback und mehrfache Super Bowl-Champion soll über Giseles Schwangerschaft schockiert sein. Er soll dies angeblich erst vor Kurzem herausgefunden haben. Ob seine Ex-Frau ihm die Nachricht persönlich überbrachte, ist aber unklar. Eine Quelle erklärte Page Six nämlich zum Verhältnis der beiden: "Ich denke, sie reden nur, wenn sie müssen."

Backgrid/MEGA Gisele Bündchen in Miami, Oktober 2024

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen

