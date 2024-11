Nach besorgniserregendem Foto: Til Schweiger klärt Fans auf

Nachdem Til Schweiger (60) nach monatelanger Pause ein kryptisches schwarz-weiß-Foto von sich auf Instagram gepostet hatte, begannen seine Fans in den Kommentaren sogar, über den vermeintlichen Tod des Schauspielers zu spekulieren. Nun bringt der "Keinohrhasen"-Star Licht ins Dunkel: Bei ihm sei alles in Ordnung! Er aktualisierte seinen Beitrag im Netz und schrieb dazu: "Nach einem Jahr der Irrungen und Wirrungen war es ein Privileg, mit der großartigen Besetzung und Crew von 'The Invincibles' zusammenzuarbeiten. Es war mir eine Ehre, der 'Trainer' des US-Hockeyteams gewesen zu sein."

Damit spielt Til wohl auf ein aktuelles Projekt an, für das er dreht. Außerdem fügte er dem Beitrag hinzu: "Bleib stark, bleib unbesiegbar." Die Fans des 60-Jährigen können also aufatmen: Mit dem Filmstar ist alles in bester Ordnung. Zuvor gab es nämlich Gerüchte, dass ihm eventuell etwas zugestoßen sein könnte.

Wenige Stunden zuvor häuften sich Kommentare von besorgten Fans wie: "Das sieht aus wie eine Todesanzeige" oder "Ist er tot?". Auch Prominente wie Julian F.M. Stöckel (37) schienen sich Sorgen zu machen. "Ich hoffe, dass es dir wieder besser geht?", schrieb der Entertainer in der Kommentarspalte. Ikke Hüftgold (48) nahm Tils Post offenbar weniger dramatisch wahr. Er schrieb nur: "Popcorn raus! The Legend is back".

Anzeige Anzeige

Instagram / tilschweiger Til Schweiger zeigt sich auf Instagram, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Til Schweiger im September 2022

Anzeige Anzeige