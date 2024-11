Til Schweigers kryptischer Post sorgt für Verwirrung im Netz

Tilman Valentin Schweiger, besser bekannt als Til Schweiger (60), hat mit seinem neuesten Instagram-Post für große Unruhe unter seinen Fans gesorgt. Der Schauspieler, bekannt für seine Rollen in Filmen wie "Keinohrhasen" und "Honig im Kopf", veröffentlichte kürzlich zum ersten Mal seit Juli ein Bild von sich auf seinem Social-Media-Kanal. Ohne jegliche Beschreibung zeigt das Bild den 60-Jährigen frontal mit ernstem Blick und einer "Invincible"-Kappe.

Die Schwarz-weiß-Aufnahme von Til beunruhigt viele Follower. Unter dem Beitrag häufen sich besorgte Kommentare wie "Das sieht aus wie eine Todesanzeige" oder "Ist er tot?". Viele appellierten direkt an den Schauspieler: "Bitte melde dich, Til" und "Schreib uns, wie es dir geht, verdammt noch mal". Einige versuchen jedoch, die Situation zu beruhigen. "Auf seiner Kappe steht 'Invincible', das heißt unbesiegbar", bemerkte ein Nutzer. Ein anderer schrieb: "Das ist Kunst, beruhigt euch mal Leute." Entertainer Julian F.M. Stöckel (37) fragte "Ich hoffe, dass es dir wieder besser geht?" und versah seinen Kommentar mit einem Herz. Partysänger Ikke Hüftgold (48) sah Tils Post offenbar weniger dramatisch, weshalb er schrieb: "Popcorn raus! The Legend is back". Bisher hat Til sich nicht zu den Spekulationen geäußert.

Hintergrund aller Besorgnis ist Tils turbulentes vergangenes Jahr. 2023 kamen Berichte über sein Fehlverhalten an Filmsets ans Licht, unter anderem Vorwürfe von Macht- und Alkoholmissbrauch. Zudem hatte er mit erheblichen gesundheitlichen Herausforderungen zu kämpfen, zog sich eine Sepsis zu und litt unter Herzproblemen. Auf seinen sozialen Kanälen war Til deshalb zuletzt kaum aktiv, weswegen der neue Post von den Fans mit gemischten Gefühlen wahrgenommen wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Til Schweiger im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / tilschweiger Til Schweiger, Schauspieler

Anzeige Anzeige