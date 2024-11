Das ist Sängerin Andrea Bergs Geheimrezept gegen Herzschmerz

Andrea Berg (58) ist aus der Schlagerwelt nicht mehr wegzudenken. Hits wie "Du hast mich tausendmal belogen" oder "Sag niemals nie" haben sie in Deutschland zur Ikone gemacht. Ihre Songtexte beruhen oft auf wahren Geschichten, wie die Sängerin vor wenigen Tagen gegenüber Neue Post verriet. Denn sie selbst habe in Ex-Beziehungen einige unschöne Erfahrungen gemacht – von Lügen bis hin zu Betrug. Gegen Herzschmerz hat die Musikerin für ihre Fans deshalb auch einen ganz besonderen Tipp. "Schreibe deine Gefühle mit Datum und Uhrzeit in ein kleines Büchlein und setze dir dann einen Termin in deinen Kalender. Greife sechs Monate später wieder zum Buch und schau, was aus deinem Schmerz resultiert ist", riet sie ihrer Community.

Andrea hat diese Methode selbst schon ausprobiert. "Ich habe die Erfahrung gemacht, dass du in 99 Prozent der Fälle eine Erklärung dafür findest, warum der Schmerz gut für dich war. Oft dient der als Vorbereitung für ein neues Glück", ist sich die 58-Jährige sicher. Bei ihr hat es zumindest geklappt: Heute ist die Schlager-Berühmtheit nämlich seit fast 20 Jahren glücklich mit ihrem Ehemann Ulrich Ferber verheiratet.

Doch ihr Liebesglück kommt nicht von ungefähr. "Liebe bedeutet Arbeit, Arbeit, Arbeit", betonte Andrea im Gespräch mit dem Magazin. Auch in ihrer Ehe sei nicht jeder Tag von Glücksgefühlen bestimmt. Doch auch daran findet die Musikerin etwas Positives: "Wenn immer nur alles schön wäre und wir dauerhaft schmerzlos auf Wolke sieben glücklich wären, würden wir die Glücksmomente gar nicht zu schätzen wissen. Nur weil auch ich den Schmerz erlebt habe, kann ich heute auch die schönen Momente genießen."

Getty Images Andrea Berg und ihr Mann Uli Ferber im September 2016 in München

Instagram / andreabergoffiziell Sportmanager Uli Ferber und Schlagersängerin Andrea Berg

