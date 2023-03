Superselten: Andrea Berg schwärmt von ihrem Liebesglück

Andrea Berg (57) ist offenbar noch immer überglücklich! Die Schlagersängerin ist seit 2007 mit ihrem Ehemann Ulrich Ferber verheiratet. Gemeinsam mit ihm betreibt sie ein Hotel in Kleinaspach, sie sind in jeder Hinsicht ein eingespieltes Team. Mit Details rund um ihr Privatleben hält sich die TV-Bekanntheit jedoch eher zurück. Nun plaudert Andrea aber total offen über das Liebesglück mit ihrem Uli!

"Ich fühle mich wunderbar. Mein Schlüssel zum Glück steckt von innen. Tief in meiner Mitte empfinde ich eine Leichtigkeit, die mich das Leben genießen lässt", schwärmt die 57-Jährige im Interview mit Bild. Andrea und Ulrich seien "Gefährten wie Bonnie und Clyde" und sie habe noch viel mit ihm vor. "Wir laufen nicht mehr mit Herzchen in den Augen umher. Uns verbindet so viel mehr: Wir sind aneinander gewachsen, haben zu zweit viel Schönes erlebt und Krisen gemeistert", führt sie weiter aus.

In dem Interview erinnert sich auch Ulrich an das Kennenlernen der Bambi-Gewinnerin. "Andrea faszinierte mich. Sie war ein Star und gleichzeitig ganz bodenständig und nahbar. Ich wollte nicht mehr heiraten, bis ich Andrea traf", merkt der Sportmanager an.

Anzeige

Instagram / andreabergoffiziell Andrea Berg und ihr Mann, November 2022

Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image Andrea Berg im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / andreabergoffiziell Ulrich Ferber und Andrea Berg, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de