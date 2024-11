Hommage an "Manhattan Love Story": J.Lo verzaubert in Weiß

Jennifer Lopez (55) ist derzeit in London, um ihren neuesten Film "Unstoppable" zu bewerben. Bei einem Fototermin dafür setzte die Modeikone auf ein Outfit mit nostalgischem Touch: einen schicken weißen Mantel mit schwarzen Knöpfen, der ihre legendäre Rolle in "Manhattan Love Story" von 2002 ehrt. In der Geschichte spielt J.Lo Marisa Ventura, eine Hotelangestellte, die sich in den angehenden Senator Christopher (Ralph Fiennes, 61) verguckt. Als Marisa spontan die Designerkleidung einer Hotelbesucherin leiht, trifft sie auf Christopher, der sie für eine wohlhabende New Yorker Society-Lady hält. Daraufhin beginnt die romantische Liebesgeschichte der beiden. Jennifers Look bei dem Event erinnerte dabei sofort an eine besonders ikonische Szene ihrer berühmten Filmfigur.

Die Schauspielerin kombinierte das edle zweireihige Stück mit einem schwarzen, gerippten Rollkragenpullover aus luxuriösem französischen Kaschmir – alles ganz stilecht direkt vom Dior-Laufsteg aus der aktuellen Herbstkollektion. Zusammen mit ihren Unstoppable-Kollegen Jharrel Jerome, Anthony Robles, Bobby Cannavale (54) und Don Cheadle (59) posierte sie in stylishen Lacklederstiefeln mit goldglänzendem Absatz und Schnallen, die ihrem Look einen Hauch Couture verliehen. Abgerundet wurde ihr Ensemble durch einen eleganten, lässig zur Seite geneigten, schwarzen Fedorahut. Auf der Promotionstour für "Unstoppable", der Anfang Dezember in den Kinos anläuft, zeigt sie sich stets makellos gestylt – und dieser Auftritt war keine Ausnahme.

Jennifer verkörpert in dem Biopic Judy Robles, die ihren Sohn Anthony im Alter von gerade mal 16 Jahren zur Welt brachte. Anthony, der mit nur einem Bein geboren wurde, wuchs später zu einem gefeierten Wrestling-Champion und Autor heran. Bei einer Gesprächsrunde in London erzählte J.Lo laut The Standard, sie habe Judy zunächst für eine "kleinere Figur" gehalten. Doch nach einem persönlichen Treffen erkannte sie: Die Geschichte ist in Wahrheit eine intensive Erzählung über Mutter und Sohn. "Wir haben uns wirklich kennengelernt. Ich wollte, dass sie sich bei mir sicher fühlt, während sie Details teilt", erklärte die 55-Jährige über Judy. Der Streifen sei ihrer Meinung nach besonders für Frauen in "herausfordernden Beziehungen" sehr "nachvollziehbar". Sie fügte hinzu, dass sie es "wirklich genossen" habe, sich in dieser Rolle "zu verlieren".

Getty Images Anthony Robles, Judy Robles, Jennifer Lopez und Jharrel Jerome

Getty Images Jennifer Lopez, Schauspielerin und Sängerin

