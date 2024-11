Jennifer Lopez begeistert in einem sexy Schneekönigin-Look

Bei diesem Anblick wird wohl einigen Fans trotz der winterlichen Temperaturen ziemlich heiß! Bei der Premiere ihres neuen Films "Unstoppable" in London erschien Jennifer Lopez (55) in einem supersexy All-White-Look. Zu einem knöchellangen, eng anliegenden und halbtransparenten Neckholder-Kleid kombinierte die Sängerin High Heels und eine flauschige Jacke in Fell-Optik. Mit ihrem Mix aus müheloser Eleganz und frechem Ski-Hasen zog die "Let's Get Loud"-Interpretin alle Blicke auf sich.

Bei ihrem glamourösen Auftritt lässt sich die 55-Jährige eine Sache überhaupt nicht anmerken: Von Trauer oder Trennungsschmerz fehlt bei ihrem Auftritt jede Spur. Rund drei Monate nachdem die Schauspielerin die Scheidung von ihrem Ex Ben Affleck (52) eingereicht hat, scheint sie ihren Fokus auf etwas anderes zu legen – ihre Karriere. Für ihre Leistung in dem neuen Streifen erntete sie schon eine Menge positiver Kritik, unter anderem auch von ihrem Noch-Ehemann, der als Produzent an dem Film mitwirkte. In einem Interview mit Entertainment Tonight schwärmte der "The Flash"-Darsteller über J.Los Talent. "Jennifer ist spektakulär", betonte der Hollywoodstar.

Schauspielkarriere hin oder her – wie geht es der Marry Me-Darstellerin im Moment wirklich? In einem Gespräch mit dem Interview-Magazin betont sie, ihr Single-Leben aktuell wirklich zu genießen. Jennifer fühle sich frei und wolle sich voll und ganz auf ihr persönliches Wachstum konzentrieren und für sich an ihren Stärken arbeiten. Und das erst einmal ohne einen neuen Mann an ihrer Seite.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juni 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez auf dem AFI Fest im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige