Jana Wosnitza war in "energieraubender Beziehung" gefangen

Als NFL-Moderatorin zeigt sich Jana Wosnitza (31) stets gut gelaunt. Dass das in der Vergangenheit aber nicht immer so war, verriet sie kürzlich in einer Fragerunde auf Instagram. Dort berichtete sie von einer negativen Erfahrung aus ihrem Liebesleben: "Ich war in einer sehr energieraubenden Beziehung mit jemandem, der schwere mentale/psychische Probleme hat." Aus heutiger Sicht wisse Jana: "Man muss sehr auf sich aufpassen. Dass solche Menschen einen nicht mit in den Abgrund reißen."

"Das ist mir nur zum Teil gelungen. Weil ich prinzipiell an das Gute im Menschen glauben und ihm helfen möchte", erklärte die 31-Jährige ihren Followern und fügte hinzu: "Zusätzlich zu meinem Job-Pensum war das eine extrem harte Zeit, unter der auch meine körperliche und mentale Gesundheit gelitten hat und unter die ich zu spät einen Schlussstrich gezogen habe." Mittlerweile habe Jana ihre Vergangenheit hinter sich gelassen: "Mir geht's enorm gut zurzeit, und es fühlt sich alles sehr richtig an gerade."

Da Jana zuletzt mit Maxi Kammerer zusammen war, liegt die Vermutung nahe, dass es sich bei der "energieraubenden Beziehung" um den Eishockey-Spieler handelt. Ihr Management erklärte jedoch gegenüber TAG24, dass sich ihre Aussagen nicht auf den Sportler beziehen würden. Rund ein Jahr waren Jana und Maxi ein Paar, bis sie im September ihre Trennung bekannt gab: "Dass ich mich nie zu diesem Thema geäußert habe, war eine bewusste Entscheidung und aus einem guten Grund. Aber mit Sicherheit nicht aus Angst, Follower zu verlieren oder Ähnliches."

Getty Images Jana Wosnitza, Sportmoderatorin

RTL / Stefan Behrens Jana Wosnitza am Set von "Unter uns"

