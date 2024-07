Jana Wosnitza feiert bei "Unter uns" ihr Schauspieldebüt!

Jana Wosnitza (30) stellt sich erneut einer neuen Herausforderung! Mit ihrer Teilnahme in der diesjährigen Let's Dance-Staffel traute sich die Sportmoderatorin schon einmal, aus ihrem gewohnten Berufsfeld auszubrechen. Diesen Mut beweist die NFL-Spezialistin nun erneut: Jana wagt mit einer Gastrolle bei Unter uns ihr Schauspiel-Debüt! "'Unter Uns' ist im deutschen Fernsehen eine Instanz. Nicht umsonst gibt es die Serie seit 30 Jahren. Für mich als Kölnerin ist es schön, dass 'Unter uns' sowohl in Köln gedreht wird als auch in Köln spielt. Bei Außenszenen erkennt man doch immer bekannte Ecken der Stadt wieder", freut sich die Moderatorin im Interview mit RTL über ihr bevorstehendes Schauspielabenteuer.

Doch ganz wird sie ihren Beruf für die Rolle in der Serie nicht an den Nagel hängen müssen. Die Kölnerin wird so in Erscheinung treten, wie sie die meisten kennen: als Sportjournalistin! In der Daily wird Jana im Rahmen eines Serien-Interviews den Serien-Neueinsteigern Luis Moll (Maximilian "Ace” Asbeck) und Nikolaus Lessky (Lenny Darber) auf den Zahn fühlen. Ace und Lenny wiederum sind zwei Footballspieler, die das Ziel verfolgen, in den USA Fuß zu fassen.

Die Rolle ist der Moderatorin wie auf den Leib geschnitten. Trotzdem geht Jana mit Vorsicht an ihr Debüt als Schauspielerin: "Eine Kamera vor der Nase bringt mich per se nicht aus dem Konzept, das hilft schon einmal. Aber: Schauspiel ist ein Handwerk, das man lernen muss. Beide Berufe, Moderation und Schauspiel, sind nicht miteinander zu vergleichen." Wenn es nach der 30-Jährigen geht, soll es auch erst einmal nur bei dieser einmaligen Erfahrung bleiben: "Ich bin keine gelernte Schauspielerin und überlasse das lieber denen, die es können. Aber wer weiß, vielleicht finde ich ja Gefallen daran, aber Stand jetzt bleibe ich lieber bei der Moderation."

RTL / Stefan Behrens Nikolaus Lessky , Jana Wosnitza und Luis Moll am Set von "Unter uns"

Instagram / janawosnitza Jana Wosnitza, Moderatorin

