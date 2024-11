"Therapiefrei": Jana Wosnitzas Mutter trotzt ihrem Krebs

Jana Wosnitza (31) gibt ein Update über den Gesundheitszustand ihrer Mutter, die an Krebs erkrankt ist. Schon 18 Chemotherapien musste die Mama der NFL-Moderatorin durchstehen. Eigentlich galt der Krebs als unheilbar – doch nun gibt es Grund zur Freude: "Meiner Mama geht es – Stand jetzt – sehr, sehr gut. Und im Moment ist sie sogar therapiefrei", verkündet Jana erleichtert im Interview mit RTL und betont: "Also wir haben wieder einen oben draufgesetzt. Haben wieder der Statistik getrotzt und sie ist im Moment ohne Therapien wohlauf."

In dem Interview reflektiert Jana die prägende Zeit, die hinter ihnen liegt. Dabei hat auch die Journalistin selbst viel gelernt hat. "Man lernt seine eigene Stärke, die wir aber, glaube ich, alle in uns haben, noch mal neu kennen", erklärt sie. Die Erfahrung habe ihr gezeigt, dass man erst wisse, wie stark man sei, wenn Starksein die einzige Option ist. Diese Erkenntnis habe ihr auch Ruhe und Gelassenheit gegeben: "Danach relativiert sich sehr vieles." Trotz der Herausforderungen blickt sie positiv in die Zukunft und freut sich über das Wohlbefinden ihrer Mutter.

Jana hat sich in den letzten Jahren einen Namen als Moderatorin gemacht. Ihre authentische Art und ihr Fachwissen in der NFL ließen sie zu einem bekannten Gesicht im deutschen Fernsehen werden. Zuletzt nahm sie an Let's Dance teil – aber auch Schauspielluft hat Jana schon geschnuppert. Ihr Debüt feierte sie bei der Serie Unter uns, die seit 30 Jahren über die deutschen Bildschirme läuft. "Für mich als Kölnerin ist es schön, dass 'Unter uns' sowohl in Köln gedreht wird als auch in Köln spielt. Bei Außenszenen erkennt man doch immer bekannte Ecken der Stadt wieder", plauderte Jana kürzlich bei RTL.

Instagram / janawosnitza Jana Wosnitza, Moderatorin

RTL / Stefan Behrens Jana Wosnitza am Set von "Unter uns"