Klaas Heufer-Umlauf und Doris glänzen lässig auf Red Carpet

Diesen Anblick bekommen die Fans von Klaas Heufer-Umlauf (41) nur relativ selten zu Gesicht. Bei der Premiere des Films "Konklave" am vergangenen Mittwoch in Berlin präsentierte sich der Moderator gemeinsam mit seiner langjährigen Ehefrau Doris Golpashin (44) auf dem roten Teppich. Während die Schauspielerin in einem legeren, aber dennoch eleganten schwarzen Outfit aus spitzen Lederboots, Jeans, Bluse und einem Teddymantel für Aufsehen sorgte, erschien der "Circus HalliGalli"-Star eher lässig auf dem Red Carpet. Für die Fotografen posierten sie Arm in Arm und mit einem herzlichen Lächeln im Gesicht.

Generell hält das Paar sein Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Doch auch im vergangenen September machten sie eine Ausnahme, als Klaas beim Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde. Dass der Entertainer in der Kategorie "Beste Moderation/Einzelleistung Unterhaltung" für "24 Stunden mit Joko & Klaas", einer 24-stündigen Show mit seinem langjährigen Fernsehkollegen und Freund Joko Winterscheidt (45), mit einer Trophäe geehrt wurde, durfte seine Liebste aus nächster Nähe erleben. Die "Hard Feelings"-Darstellerin trug an dem Abend ein asymmetrisches Kleid in Rot, das mit Cut-outs und einem hohen Beinschlitz faszinierte. Klaas entschied sich für einen schicken dreiteiligen, grauen Anzug, ein weißes Hemd und eine schimmernde braune Krawatte.

Wenn nicht mit Doris, dann posiert Klaas in den meisten Fällen neben seinem Freund Joko – jedoch weniger auf roten Teppichen als vor der TV-Kamera. Die zwei Fernsehberühmtheiten arbeiten bereits seit ihrem Karrierebeginn zusammen – angefangen hatte für das Duo alles bei der Sendung "MTV Home". Heutzutage stehen sie in der Show Joko & Klaas gegen ProSieben vor der Kamera und versuchen sich in verschiedenen Challenges gegen den Sender durchzusetzen, um 15 Minuten Sendezeit zu ergattern – die sie mal für ernste Themen und manchmal für die Zurschaustellung ihres Humors nutzen.

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf und Doris Golpashin, November 2024

Getty Images Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, Moderatoren

