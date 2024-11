Kein Sendeplatz: Joko und Klaas verlieren gegen ProSieben

Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (41) sind mit einem enttäuschenden Start in die siebte Staffel von Joko & Klaas gegen ProSieben gestartet. Am Dienstagabend, dem 5. November, mussten sich die bekannten Moderatoren in mehreren Spielen gegen ihren Heimatsender geschlagen geben. Zu den Prominenten, gegen die sie antraten, gehörten Größen wie Anke Engelke (58) und Bastian Pastewka (52). Trotz harter Bemühungen gelang es Joko und Klaas nicht, die begehrten 15 Minuten Sendezeit, die ihnen bei einem Sieg zur freien Verfügung gestanden hätten, zu gewinnen.

Die Spiele in der Sendung stellten die Moderatoren vor große Herausforderungen. Bereits im ersten Spiel, das den Titel "Der Werbeblock" trug, konnten die beiden lediglich eine der sieben geforderten Geschicklichkeitsaufgaben lösen, bevor sie von einem riesigen beweglichen Block eingeholt wurden. Ähnlich erging es ihnen im zweiten Spiel gegen Anke und Bastian, die mit überzeugenden schauspielerischen Leistungen brillierten. Zwar zeigten Joko und Klaas bei den nachfolgenden Spielen ihren Teamgeist, doch gegen die prominenten Gegner konnten sie letztlich nicht bestehen. Besonders das Finale namens "Aufstellen" wurde Joko zum Verhängnis, da er Schwierigkeiten hatte, in der vorgegebenen Zeit die geforderten Gegenstände mit seinen Füßen aufzurichten.

Joko und Klaas haben sich in den letzten Jahren als eines der erfolgreichsten Moderatorenduos im deutschen Fernsehen etabliert. Ihre Shows sind bekannt für ihren Humor und die originellen Spielideen. Abseits des TV-Bildschirms sind die beiden eng befreundet und arbeiten auch an anderen Projekten zusammen. Klaas, der auch als Sänger und Schauspieler tätig ist, wird oft für seinen trockenen Humor und seine scharfsinnigen Kommentare geschätzt.

Getty Images Bastian Pastewka und Anke Engelke im Februar 2024

ProSieben / Jens Hartmann Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf

