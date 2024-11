Paul Mescal erscheint zur "Gladiator II"-Premiere mit Mutter

Paul Mescal (28) feierte am Donnerstag die Premiere seines neuen Films "Gladiator II" in seiner Heimat Irland. Zur Feier des Tages hat der Schauspieler sich eine ganz besondere Begleitung ausgesucht – denn wie Bilder von Daily Mail zeigen, strahlte er auf dem roten Teppich mit seiner Mama Dearbhla. In einem schwarzen Glitzerkleid umarmte die Mutter ihren Sohn mit einem begeisterten Lachen im Gesicht. Dass sie mächtig stolz auf ihren Spross ist, ist nicht zu übersehen. Und auch Paul freute sich offenbar sehr über die Unterstützung seiner Mama. Er erwiderte die Umarmung mit einem ebenso glücklichen Lächeln.

Sowohl für den Iren als auch für Dearbhla ist dieser Moment aber nicht nur wegen der Premiere besonders, denn es ist das erste Mal, dass Paul seine Mama nach ihrer Krebsdiagnose mit in die Öffentlichkeit nimmt. 2022 offenbarte die Promi-Mama, an Knochenkrebs erkrankt zu sein. Auf die Unterstützung ihres berühmten Sohnes kann sie dabei aber immer zählen, denn er kümmert sich offenbar rührend. Bei den Olivier Awards desselben Jahres widmete der 28-Jährige laut dem Magazin ihr in seiner Dankesrede für eine Auszeichnung liebevolle Worte: "Mama, ich hoffe, du wirst bald wieder gesund."

Für "Gladiator II" braucht Paul sicher jede Unterstützung, die er bekommen kann, denn er tritt in große Fußstapfen. Der erste Teil aus dem Jahr 2000 mit Hollywoodstar Russell Crowe (60) in der Hauptrolle gilt als Kult und ein Stück Filmgeschichte. Der zweite Teil des historischen Action-Spektakels wird von Zuschauern und Kritikern gleichermaßen gespannt erwartet. Schon die Dreharbeiten waren für den Hauptdarsteller kein Zuckerschlecken. In der "Graham Norton Show" erklärte Paul, dass er einen knallharten Workout-Plan einhalten musste. Eines behielt er sich aber vor: "Ich habe alles getan, was er von mir verlangt hat, aber ich trinke und rauche gerne, also habe ich in diesen Bereichen eine Grenze gezogen."

Getty Images Paul Mescal bei der Dublin-Premiere von "Gladiator II", November 2024

ActionPress Russell Crowe in dem Film "Gladiator"

