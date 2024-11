Prinz Harry schreibt rührenden Brief über Verlust von Diana

Prinz Harry (40) hat einen bewegenden Brief an Kinder geschrieben, die ihre Eltern im Militärdienst verloren haben. In dem emotionalen Schreiben an die jungen Mitglieder der Wohltätigkeitsorganisation Scotty's Little Soldiers teilt der Royal laut People seine eigenen Erfahrungen und spricht den Kindern dabei Mut zu. Er verstehe "vielleicht mehr als die meisten anderen das Ausmaß des Verlusts eines Elternteils in jungen Jahren", schrieb er. Und führte aus: "Es kann überwältigend und isolierend sein. Doch inmitten dieses Schmerzes finden wir Kraft in der Liebe und den Erinnerungen, die zurückbleiben, und ich habe gesehen, wie Gemeinschaften wie eure tiefen Trost und Heilung spenden können."

Als globaler Botschafter für Scotty’s Little Soldiers zeigt Harry in regelmäßigen Briefen seine Verbundenheit mit den betroffenen Kindern. Im aktuellen Schreiben ermutigt er die jungen Menschen, die Werte zu reflektieren, die ihnen ihre verstorbenen Eltern vermittelt hätten, wie Mut und Mitgefühl. "Eure Unverwüstlichkeit ist ein Zeugnis für das Vermächtnis eurer Lieben. Und ich habe volles Vertrauen in eure Fähigkeit, sie stolz zu machen und in der Welt zu strahlen. Alles, was sie wollen, ist, dass ihr glücklich seid", schloss der royale Rotschopf seinen emotionalen Brief ab.

Dass Harry seine Mutter Prinzessin Diana (✝36) mit nur zwölf Jahren verlor, hat ihn tief geprägt und sein Verständnis für Trauer und Verlust geschärft. In der Vergangenheit hat er offen über die daraus entstandenen Herausforderungen gesprochen und betont, wie wichtig es ihm sei, das Vermächtnis seiner Mutter fortzuführen. "Ich hoffe und glaube, dass alles, was ich tue, sie stolz macht", sagte er 2022 gegenüber People. Seine Mutter sei ihm in ihrem sozialen Engagement und ihrer Selbstlosigkeit ein großes Vorbild und er ehre sie in allem, was er tue.

ActionPress Prinzessin Diana in Hongkong im November 1989

Getty Images Prinzessin Diana, Prinz Harry und Prinz William in St. Tropez bei den Al-Fayeds, Juli 1997

