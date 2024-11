Total sexy: Jennifer Lopez lässt im Minikleid tief blicken

Jennifer Lopez (55) promotet aktuell ihren neuen Film "Unstoppable". Dafür reiste die Schauspielerin nach London – und zeigte sich dabei wieder mal top gestylt. Auf Instagram präsentierte sich die Ex von Ben Affleck (52) in einer schicken Bar in einem kleinen schwarzen Kleid, in dem sie tief blicken ließ. Das Dress setzte das Dekolleté der "Manhattan Queen"-Bekanntheit gekonnt in Szene. J.Los Fans waren wegen der Fotos ganz aus dem Häuschen. "Wir sehen dich, Königin", schwärmte eine Followerin. Aufgrund der heißen Schnappschüsse geriet, der Grund für ihren London-Besuch fast in Vergessenheit.

Dabei kam Jennifer bereits Anfang der Woche in London an, um für ihren Streifen ordentlich Werbung zu machen. In "Unstoppable" spielt sie an der Seite von Stars wie Don Cheadle (59), Jharrel Jerome und Bobby Cannavale (54). Der Film erzählt die inspirierende Geschichte einer Mutter, die für ihren Sohn kämpft, der trotz nur eines Beines ein Ringer-Champion wird. Interessanterweise wurde das Ganze von ihrem Noch-Ehemann Ben produziert, von dem sie sich vor wenigen Monaten trennte. Trotzdem fand der "Pearl Harbor"-Star vor wenigen Tagen nur lobende Worte für seine Ex. "Jennifer ist spektakulär", äußerte sich Ben im Interview mit Entertainment Tonight zu J.Los Darbietung in "Unstoppable".

Jennifer und Ben gaben ihrer Liebe 2021 abermals eine Chance, nachdem sie bereits von 2002 bis 2004 zusammen, und sogar verlobt waren. Vor zwei Jahren traten sie dann schließlich vor den Traualtar. Doch es dauerte nicht lange, bis die ersten Krisengerüchte um eines der Traumpaare Hollywoods die Runde machten. Im August 2024 wurde schließlich offiziell, dass die beiden sich tatsächlich scheiden lassen werden. Böses Blut fließt zwischen ihnen aber offenbar nicht – sie haben sogar die Absicht, Freunde zu bleiben, vor allem wegen ihrer Kinder und Stiefkinder. "Es gibt immer noch eine Menge Liebe zwischen ihnen", berichtete ein Insider gegenüber Us Weekly Ende September.

Getty Images William Goldenberg, Jennifer Lopez und Jharrel Jerome auf der "Unstoppable"-Premiere, London 2024

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Jahr 2023

