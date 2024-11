Trotz Scheidung: Ben Afflecks schwärmt von Jennifer Lopez

Ben Affleck (52) hat trotz der laufenden Scheidung nur positive Worte für Jennifer Lopez (55) übrig. In einem Interview mit Entertainment Tonight schwärmte der Schauspieler von der Leistung seiner Noch-Ehefrau in dem kommenden Film "Unstoppable", bei dem er als Produzent mitwirkte. Obwohl Jennifer Lopez im August die Scheidung eingereicht hat, zeigt sich Ben Affleck beeindruckt von ihrer Darstellung und betont, wie stolz er auf das gemeinsame Projekt ist. Jennifer ist spektakulär", äußerte sich Ben anerkennend und lobte ihre Darstellung als Judy Robles, der Mutter des einbeinigen Ringers Anthony Robles.

Der Film, der am 6. Dezember in die Kinos kommt, erzählt die inspirierende Geschichte von Anthony, der trotz seiner Behinderung zum College-Champion im Ringen wird. Neben Jennifer sind auch Bobby Cannavale (54), Don Cheadle (59) und Jharrel Jerome in dem Drama zu sehen. Ben betonte, wie leidenschaftlich alle Beteiligten für das Projekt waren und wie wichtig es ihm ist, Jennifers Leistung zu würdigen.

Ben und Jennifer waren bereits in den frühen 2000ern verlobt gewesen, hatten ihre Hochzeit jedoch abgesagt. Nachdem sie fast 17 Jahre getrennt waren, hatten sie 2021 ihre Romanze wiederbelebt und im Juli 2022 geheiratet. Nach zwei Jahren Ehe reichte Jennifer nun im August die Scheidung ein. Trotz der beiderseitigen Entzweiung scheint Ben bemüht, das professionelle Verhältnis und den gegenseitigen Respekt aufrechtzuerhalten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez auf dem AFI Fest im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Thecelebrityfinder/MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez im September 2024

Anzeige Anzeige