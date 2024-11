Ant Middleton offenbart fragwürdige Erziehungsmethoden

Ant Middleton, der ehemalige Moderator von "SAS: Who Dares Wins", hat in seinem neuen Buch "Military Mindset" enthüllt, dass er bei seinen Kindern höchst umstrittene Erziehungsmethoden anwendet. So ließ er eigenen Angaben zufolge seinen Sohn Gabriel einen elektrischen Weidezaun anfassen, um ihm eine Lektion zu erteilen. Der Vorfall habe sich während eines Familienausflugs in einem Nationalpark ereignet, als Gabriel gerade zarte 13 Jahre alt war. Ant erklärt im Buch, dass Situationen wie diese fester Bestandteil der Erziehung im Hause Middleton seien, die er wie seine militärische Ausbildung – hart, aber effizient – gestalte.

Obwohl der kleine Gabriel erschrocken auf den Stromschlag reagierte, konnte sich Ant offenbar ein Kichern nicht verkneifen: "Natürlich haben wir gelacht. Er war extrem aufgebracht – ich denke, es war ein ziemlich kräftiger Stromstoß", berichtet er in seinem Buch. Er betont, dass sein Erziehungsstil darauf beruht, seinen Kindern zu erlauben, aus eigenen Fehlern zu lernen, anstatt sie vor jeder Unannehmlichkeit zu bewahren. Ähnliche Methoden hat der Brite seinen Schilderungen zufolge auch bei Tochter Priseis angewandt, als er sie im Alter von nur drei Jahren in ein eiskaltes Schwimmbecken tauchte, um ihre "mentale Widerstandsfähigkeit" zu stärken.

Ant, der mit seiner Frau Emilie fünf Kinder hat, legt großen Wert darauf, seine militärische Denkweise im Familienleben zu integrieren. Die unkonventionellen Erziehungsmethoden des Ex-Soldaten haben in der Vergangenheit bereits für Diskussionen gesorgt, doch für ihn steht fest, dass sie seinen Kindern helfen, Herausforderungen zu meistern und ihre eigenen Grenzen zu überwinden. Neben Gabriel und Priseis haben Ant und Emilie die Töchter Shyla und Bligh sowie den ältesten Sohn Oakley, der aus einer früheren Beziehung seines Vaters stammt.

Getty Images Ant Middleton im Juli 2023

Getty Images Ant Middleton, Fernsehpersönlichkeit und Autor

