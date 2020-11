Von wegen Action-Urlaub: Das steckt also wirklich hinter Rebel Wilsons (40) Ausflug nach Mexiko! Die frisch erschlankte Pitch Perfect-Darstellerin zeigte sich ihren Fans zurzeit immer wieder während eines Trips an der Golfküste. Dort machte sie unter anderem eine aufregende Quad-Tour und postete Schnappschüsse. Das Abenteuer trat Rebel aber nicht etwa aus Lust und Laune an. Sie dreht in Mexiko für eine Fernsehsendung – mit dabei ist ein sehr attraktiver Ex-Soldat.

Rebels Drehpartner für die Show ist Ant Middleton. Der ehemalige Soldat aus Großbritannien ist bereits für seinen Auftritt in der Dokumentarserie "Special Forces Bootcamp – In der Trainingshölle der British Army" (im Original: "SAS: Who Dares Wins") bekannt. In der Abenteuer-Show mit der Hollywood-Beauty, durch die der fitte Bartträger als Gastgeber führen wird, handelt es sich laut The Sun um das Sky-One-Format "Straight Talking". Dabei werden Ant und Rebel – jeweils mit einem Allrad-Quad und einem Rucksack ausgestattet – durch Mexiko reisen. Schon kommendes Frühjahr soll die Show ausgestrahlt werden.

Was die Fans erwartet, verriet bereits ein Sendersprecher: "Ants perfektionierte Fähigkeiten in Sachen strategische Befragungen – in Kombination mit seiner offenen und freundlichen Art – werden ihm helfen, die wahre Rebel Wilson vor der unglaublichen Kulisse Mexikos zu offenbaren." Vergangenes Jahr war der Abenteuer-Reporter für dasselbe Format mit Ex-One Direction-Hottie Liam Payne (27) durch die Wüste Namibias gereist.

Instagram / antmiddleton Ant Middleton, britischer Abenteuer-Reporter

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im November 2020

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson und Ant Middleton in Mexiko

