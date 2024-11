So geht es "Culpa Mia"-Star Gabriel Guevara nach Verhaftung

Der spanische Schauspieler Gabriel Guevara (23), bekannt aus der Amazon-Filmreihe "Culpa Mia", wurde am 2. September 2023 in Venedig verhaftet, als er bei dem Festival Filming Italy den Preis als bester Nachwuchsschauspieler erhalten sollte. Wie The Hollywood Reporter berichtete, sei ein internationaler Haftbefehl wegen eines angeblichen sexuellen Übergriffs der Anlass für die Verhaftung gewesen. Bereits nach 13 Tagen wurde Gabriel aus dem Gefängnis in Venedig entlassen, was die Aufhebung des internationalen Haftbefehls bestätigt.

Gegenüber der Zeitung La Nuova erklärte Gabriels Anwalt, dass die Anschuldigungen auf einem Vorfall basieren, der sich ereignete, als Gabriel erst 13 Jahre alt war. Damals habe seine Cousine die schweren Vorwürfe gegen ihn erhoben, da sie "eine Wut auf ihn gehabt habe". Laut seinem Manager sei die Angelegenheit bereits vor Jahren vor einem französischen Gericht zu Gabriels Gunsten entschieden worden und habe mit einem Freispruch geendet. Dementsprechend überraschend kam für Gabriel die Vollstreckung des Haftbefehls in Venedig 2023.

Gabriel begann seine Karriere 2018 mit der spanischen Teenager-Serie "Skam España", in der er erstmals auf sich aufmerksam machte. Seinen bislang größten Erfolg feierte er allerdings an der Seite von Nicole Wallace (22) in der Prime-Produktion "Culpa Mia - Meine Schuld" in 2023, welcher innerhalb von drei Tagen die höchsten Zuschauerzahlen aller nicht-englischen Originalfilme in der Geschichte von Amazon Prime erreichte. Ab Dezember 2024 wird Gabriel in der Fortsetzung "Culpa tuya - Deine Schuld" zu sehen sein.

Instagram / gabrieloxguevaraa Schauspieler Gabriel Guevara, 2024

Getty Images Gabriel Guevara, Schauspieler

