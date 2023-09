Gabriel Guevara während Filmfestival in Venedig festgenommen

Schockierende Nachrichten aus Venedig. Aktuell tummeln sich in der italienischen Lagunenstadt Stars und Sternchen aus der ganzen Welt, um dort die renommierten Filmfestspiele zu zelebrieren. Der spanische Schauspieler Gabriel Guevara (22), bekannt aus dem romantischen Drama "My Fault", sollte dort am Sonntagabend eigentlich einen Preis als bester Nachwuchsschauspieler von Il Filming Italy überreicht bekommen. Doch nun wurde Gabriel von der Polizei festgenommen!

Das berichtet nun La Nuova. Demnach soll es gegen den 22-Jährigen einen internationalen Haftbefehl wegen eines Vorfalls von sexueller Nötigung in Frankreich geben. Deshalb wurde Gabriel am Samstag von der venezianischen Polizei in Gewahrsam genommen. Weitere Details zu den Vorwürfen sind bisher nicht bekannt.

Gegenüber der Nachrichtenagentur Ansa geben die Organisatoren des Il-Filming-Italy-Events nach der Verhaftung des Filmstars bekannt, dass sie "vorsichtshalber jegliche Preisehrung ausgesetzt haben, da sie darauf warten, dass die Fakten in Bezug auf [Gabriel] geklärt werden." Auch die Filmfestspiele Venedig distanzieren sich im Netz von dem Schauspieler.

Gabriel Guevara, Schauspieler

Gabriel Guevara, Schauspieler

Gabriel Guevara, Schauspieler

