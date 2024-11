Thomas Gottschalk neckt Stefan Raab in dessen neuer Show

Thomas Gottschalk (74) hatte in Stefan Raabs (58) neuer Show "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" seinen ersten TV-Auftritt nach seinem großen Wetten, dass..?-Abschied im Jahr 2023 – und dieser konnte sich sehen lassen. "Was Klamotten betrifft, schlage ich dich immer noch mit Leichtigkeit, Stefan. Aber dafür hast du mehr Zähne als ich", kontert Thomas der spitzen Zunge seines Kollegen.

Denn vorweg hatte Stefan den 74-Jährigen als "zweitbesten Entertainer Deutschlands" angekündigt. Nach anfänglichen Gesprächen übernahm Thomas – wie zuvor schon seine Kollegen Elton (53), Jan Köppen (41) oder Sophia Thomalla (35) – die Rolle des Spielleiters in der Show. Später machte Stefan Werbung für Thomas' neu erschienenes Buch "Ungefiltert: Bekenntnisse von einem, der den Mund nicht halten kann".

Das Buch sorgte in den vergangenen Wochen für viele Schlagzeilen. In ihm thematisiert Thomas unter anderem, dass er sich in seiner Meinungsfreiheit eingeschränkt fühlt: "Heute werde ich nicht nur als alter weißer Mann in eine Ecke gestellt, in der ich nicht sein möchte, sondern in meiner Kritik als Querulant wahrgenommen, der ich nicht bin – zumindest nicht sein möchte." Er verweist dabei auf seinen Humor, der zwar ab und an frech sei, aber keinerlei böse Intentionen habe.

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Gottschalk im November 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Iris Berben, Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker bei "Wetten, dass..?"

Anzeige Anzeige