Thomas Gottschalk wird Spielleiter in Stefan Raabs Show

TV-Sensation: Thomas Gottschalk (74) kehrt für Stefan Raab (58) zurück ins Fernsehen. Der ehemalige Wetten, dass..?-Moderator übernimmt in Stefans Show "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" die Rolle des neuen Spielleiters. Der 74-Jährige, der zuletzt mit seinem Buch "Ungefiltert" und einigen Interviews für Aufsehen sorgte, wird ab Mittwochabend in der Sendung zu sehen sein. Ein Sprecher des Senders bestätigte dies.

Thomas hatte zuvor auf Instagram angedeutet, dass er und Stefan etwas zusammen planten. Zu einem gemeinsamen Foto aus der Show schrieb er: "Surprise!", also "Überraschung". In der Sendung "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" tritt der Entertainer gegen verschiedene Kandidaten in spannenden Duellen an. Der Spielleiter sorgt indes dafür, dass alles fair abläuft und die Regeln klar sind. Bisher schlüpften unter anderem Stefans langjähriger Weggefährte Elton (53), Promi-Expertin Frauke Ludowig (60) und Dschungelcamp-Moderator Jan Köppen (41) in diese Rolle. Mit Thomas als neuem Spielleiter verspricht die Show nun noch unterhaltsamer zu werden. Die Folge ist ab Mittwochabend auf der Streaming-Plattform RTL+ verfügbar.

Thomas und Stefan sind seit Jahren in der deutschen Fernsehlandschaft bekannt und haben sich immer wieder getroffen. Stefan war einst Gast bei "Wetten, dass..?", als Thomas noch die Samstagabende im TV prägte. Die Chemie zwischen den beiden Moderatoren sorgte schon damals für unterhaltsame Momente. Nachdem Stefan eine Wette verloren hatte, entstand die Idee zur Wok WM, bei der Prominente in umgebauten Woks eine Eisbahn hinunterfahren – ein Event, das Kultstatus erreichte. Thomas hatte Stefans Rückkehr nach seiner TV-Pause auf Instagram mit den Worten kommentiert: "Stefan Raab kommt zurück – ich verabschiede mich!" Ein humorvoller Hinweis auf sein eigenes Buch "Ungefiltert", in dem er sich mit dem Älterwerden und dem Lauf der Zeit beschäftigt. Die gemeinsame Geschichte der beiden Entertainer lässt auf spannende und amüsante Momente in der kommenden Show hoffen.

RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Stefan Raab bei "Du gewinnst hier nicht die Million"

RTL / Julia Feldhagen Frauke Ludowig und Stefan Raab bei "Du gewinnst hier nicht die Million"

