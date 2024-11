In letzter DSDS-Show: Pietro Lombardi stichelt gegen Dieter

Auf das DSDS-Finale am vergangenen Samstag haben die Fans mit großer Spannung hingefiebert. Jedoch nicht nur, weil nach langem Warten der diesjährige Sieger gekrönt wurde, sondern auch, weil Pietro Lombardi (32) das letzte Mal als Juror auftrat. Er wird im nächsten Jahr nämlich durch den Rapper Bushido (46) ersetzt. In seiner letzten Show konnte sich der Popsänger wohl einen kleinen Seitenhieb gegen Stammjuror Dieter Bohlen (70) nicht verkneifen. Als es zur Bewertung eines Kandidaten kam, erklärte Pietro: "Eigentlich hätte ich genau das Gleiche gesagt wie Dieter. Aber jetzt hast du dir ja jemanden geholt, der vielleicht mehr Ahnung hat als ich", stichelte er gegen den Poptitan.

Doch das ließ Dieter nicht auf sich sitzen. "Ich habe überhaupt niemanden geholt", stellte der 70-Jährige klar. Tatsächlich hat der Modern-Talking-Star damit sogar recht. Denn wie Pietro vor wenigen Tagen auf Instagram verriet, habe die Produktion bzw. der Sender die Entscheidung für sein DSDS-Aus getroffen. In der letzten Show des einstigen Gewinners drückten die Fans ihren Unmut über diese Entscheidung aus. "Ohne Pietro kein DSDS!", hallte es immer wieder durch den Saal.

Abseits des Juroren-Wirrwarrs sorgte Christian Jährig an dem Abend für ein echtes Highlight. Mit seiner Performance von "My Heart Will Go On" haute der Bayer alle vom Hocker – inklusive Dieter. "Der trifft die Töne … Wie der die da wegfetzt! Man kann den Titel nicht besser singen. Ich glaube, mit dem Titel hast du DSDS gewonnen, ganz ehrlich", lobte ihn der Pop-Titan. Und er sollte Recht behalten: Im Finale konnte sich Christian gegen Philip Matas durchsetzen und ist nun offiziell Deutschlands Superstar 2024!

Getty Images Bushido im DSDS-Finale 2024

RTL / Stefan Gregorowius Christian Jährig, Gewinner der diesjährigen DSDS-Staffel

