Zuschauer entscheiden: Dieser Kandidat gewinnt DSDS 2024

Heute Abend war es so weit, vier Kandidaten lieferten sich im DSDS-Finale ein spannendes Rennen um den Titel Deutschlands Superstar. In diesem Jahr handelt es sich um eine reine Männerrunde: Philip Matas, Tom McConnor, Christian Jährig und Nissim Mizrahi. Mit jeweils drei verschiedenen Songs geben die Jungs alles, um das Publikum von sich zu überzeugen. Am Ende entschied es sich zwischen Christian und Philip. Einer sticht dabei aber einer besonders hervor und schafft es, die meisten Anrufe mit seiner Stimme zu verzaubern. Christian gewinnt DSDS 2024 und holt sich den Titel Superstar!

Im Laufe des Abends war es die Aufgabe der Teilnehmer in drei unterschiedlichen Kategorien zu zeigen, was sie drauf haben. In der ersten Runde sollte es ein Song aus den aktuellen Charts sein. Mit seiner Performance von "Tattoo" hinterließ er nicht nur beim Publikum Eindruck – auch die Jury konnte er damit auf ganzer Linie überzeugen und wurde sogar von dem Pop-Titan höchst persönlich in den Himmel gelobt. Anschließend wurde es emotional: Der persönliche Herzenssong der Männer war gefragt. Der 30-Jährige entschied sich mutigerweise für den Klassiker "My Heart Will Go On" von Céline Dion (56) und sorgte für eine Menge Gänsehautmomente. Die dritte und letzte Runde war wohl die spannendste des Abends. Jeder der vier Newcomer präsentierte seinen eigene, professionell produzierte Single. Bei Christian handelte es sich um die emotionale Ballade "Auf eigenen Beinen". Darin zeigte er nicht nur seinen persönlichen Stil, sondern rockte auf der Bühne auch richtig ab. Die Meinung der Jury war danach eindeutig. "Damit hast du den Sack zugemacht. Du bist ein Wunder. Das war meines Erachtens der beste Song – herzlichen Glückwunsch", schwärmte Dieter Bohlen (70).

Ein Sieg auf voller Linie für das Ausnahmetalent. Heute Abend geht er nicht nur als Gewinner der 21. "DSDS"-Staffel nach Hause, er hat auch einen Plattenvertrag in der Tasche und 100.000 Euro mehr auf dem Konto. Im Gegensatz zu dem Sieger konnte ein Jury-Mitglied heute weniger glänzen: Zur Feier des Tages gab Chef-Juror Dieter seinen Klassiker "Cheri Cheri Lady" zu besten. Für diesen Auftritt erntete er jedoch wenig Beifall – jedenfalls im Netz. "Oh Mann, lange nicht so eine peinliche Performance gesehen. So etwas passiert, wenn man nicht weiß, wann man aufhören muss", lästerte nicht nur ein Zuschauer bei X.

Getty Images Christian Jährig, DSDS-Sieger 2024

Getty Images Dieter Bohlen beim DSDS-Finale 2024

