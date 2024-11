"Joker 2"-Schauspieler Tim Dillon teilt gegen den Film aus

Der Komiker und Schauspieler Tim Dillon hat in einem aktuellen Interview verraten, dass die Besetzung von "Joker: Folie à Deux" bereits während der Dreharbeiten wusste, dass der Film ein Flop werden würde. Im Podcast "The Joe Rogan Experience" sprach er offen darüber, wie die Schauspieler am Set von der vermeintlichen Planlosigkeit des Films schockiert waren. Er selbst bezeichnete den Film als "den schlechtesten aller Zeiten".

Tim spielte in dem Film einen Gefängniswärter im Arkham Asylum und erzählt von Momenten, in denen er und andere Nebendarsteller sich fragten, was eigentlich vor sich ging. Er glaubt, dass die Macher des Films nach der Kritik am ersten Teil überreagiert hatten und den neuesten Teil deswegen in die falsche Richtung gelenkt haben. "Sie wollten nicht noch mal für das Darstellen von männlicher Wut kritisiert werden und haben es überkompensiert", sagte er im Gespräch mit Joe Rogan. Laut Tim fehlt dem Film jegliche Handlung, was seiner Meinung nach zum sicheren Scheitern an den Kinokassen führte.

"Joker: Folie à Deux" ist die Fortsetzung des erfolgreichen ersten Teils, der weltweit über 940 Millionen Euro einspielte und Joaquin Phoenix (50) einen Oscar einbrachte. Wie TMZ berichtete, konnte der zweite Teil im Gegensatz dazu nur etwas über 185.442.744 Euro einspielen und erhielt lediglich 32 Prozent positive Bewertungen auf Rotten Tomatoes. Tim, der vor allem als Stand-up-Komiker bekannt ist, nutzt seine Auftritte häufig, um offen und kritisch über die Unterhaltungsindustrie zu sprechen. Seine ehrliche Meinung zum neuen "Joker"-Film zeigt einmal mehr, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt.

Getty Images Lady Gaga und Joaquin Phoenix bei der Premiere von "Joker: Folie à Deux", im September 2024.

ActionPress Joaquin Phoenix als "Joker"

