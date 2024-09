Lady Gaga verunstaltet Pariser Louvre im "Joker"-Musikvideo

Lady Gaga (38) scheint in ihrer Rolle als Harley Quinn für den Film Joker: Folie à Deux so richtig aufzugehen. Die Sängerin veröffentlichte am 25. September einen ersten Teaser zum Musikvideo ihrer neuen Single "The Joker" auf ihrem Instagram-Kanal. Der Song ist Teil des Albums "Harlequin", das als Begleitalbum für die Fortsetzung der Joker-Reihe veröffentlicht wird. In dem Clip ist die "Just Dance"-Interpretin zu sehen, wie sie mit einer roten Kurzhaarfrisur, einem verspielten blauen Kleid, einer gepunkteten Strumpfhose und dunklen Sneakern das Louvre-Museum in Paris erkundet. Im Laufe des Videos stößt sie auf Leonardo da Vincis berühmtes Gemälde der Mona Lisa. "Es gibt immer einen Joker im Rudel, es gibt immer einen einsamen Clown", singt Lady Gaga, während sie das charakteristische Grinsen des Jokers mit rotem Lippenstift über Mona Lisas ikonisches Lächeln malt.

Dieser Moment weist eine gewisse Ähnlichkeit zu einer Szene aus dem ersten Trailer von "Joker: Folie à Deux" auf. Darin malt Lady Gagas Charakter Harley Quinn ebenfalls ein rotes Lächeln mit Lippenstift auf eine Glaswand, als sie Joaquin Phoenix (49) alias den Joker im Gefängnis besucht. In anderen Szenen des "The Joker"-Musikvideos läuft die "Pokerface"-Interpretin durch das Kunstmuseum und tanzt durch die menschenleeren Gänge. Außerdem ist zu sehen, wie die 38-Jährige ihre Hände zu einer Pistole formt und die imaginäre Waffe auf die Kunstwerke abfeuert. Der Clip endet dramatisch mit dem typischen Lachen des Jokers.

Die Dreharbeiten zu "Joker: Folie à Deux" verlangten Lady Gaga und ihrem Co-Star Joaquin einiges ab. Sowohl die "Paparazzi"-Sängerin als auch der "Walk the Line"-Darsteller mussten sich für ihre Rollen einer harten Diät unterziehen. Für Joaquin sei die Gewichtsabnahme aufgrund seines Alters besonders fordernd gewesen, wie er laut People bei einer Pressekonferenz im Rahmen der Filmfestspiele von Venedig berichtete. Zudem sprach der "Gladiator"-Star Lady Gagas radikale Verwandlung an: "Ich erinnere mich, als ich dich das erste Mal bei den Proben traf und dann warst du einen Monat weg. Als du dann zurückkamst, hattest du enorm viel Gewicht verloren."

Getty Images Lady Gaga bei den Dreharbeiten für "Joker: Folie à Deux"

Getty Images Lady Gaga und Joaquin Phoenix auf der UK-Premier von "Joker Folie à Deux", 2024

