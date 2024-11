Wie geht es mit Barry Keoghans Rolle als Joker weiter?

Robert Pattinson (38) kehrt als Bruce Wayne in "The Batman 2" zurück, aber überraschenderweise ist es nicht Barry Keoghan (32) als Joker, der ihm diesmal das Leben schwer machen wird. Im Podcast "Marvelvision" wurde berichtet, dass seine Rolle in der Fortsetzung zwar vorkommen, jedoch nur einen kleineren Auftritt beinhalten soll. Stattdessen wurde das Gerücht entfacht, er solle seine eigene Serie bekommen. Diese Serie würde die Figur des Jokers weiterentwickeln und ihn als Hauptschurken für "The Batman 3" vorbereiten, was gut in die Pläne von Regisseur Matt Reeves (58) für seine "Batman"-Trilogie passen würde.

Doch der DC-Studios-Chef James Gunn (58) räumte jetzt mit den Spekulationen auf. Er dementierte auf Threads die Gerüchte über eine "Joker"-Serie und erklärte, dass "nichts Wahres dran" sei und weder eine solche Serie diskutiert noch geplant werde. Der Erfolg des "The Batman"-Spin-offs "The Penguin" zeigte jedoch, dass das Publikum großes Interesse an Erweiterungen dieses Universums haben könnte. Doch erst einmal dürfen sich die Fans auf "The Batman 2" freuen, der nach einigen Drehbuchänderungen für Oktober 2026 angekündigt wurde. Dort werden auch Colin Farrell (48), Zoë Kravitz (35), Jeffrey Wright (58) und Andy Serkis wieder mit von der Partie sein.

Barry, der Gerüchten zufolge 2025 in einer vierteiligen Filmreihe über die Beatles die Rolle des Ringo Starr (84) übernehmen soll, ist bekannt für seine Hingabe an seine Filmcharaktere. Das wurde bereits in einer herausgeschnittenen Szene aus "The Batman" klar. Dort zeigte er das Potenzial seiner Joker-Interpretation und sorgte für ordentlich Gesprächsstoff. Die Fans können gespannt sein, wie und wann Barry in der Batman-Welt seine volle Wirkung entfalten wird.

Getty Images Der Cast von "The Batman" bei der Premiere in New York

Getty Images Barry Keoghan im Mai 2024

