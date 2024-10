Fans verlassen die Kinos: "Joker 2" mit Lady Gaga floppt

Stefani Joanne Angelina Germanotta, besser bekannt als Lady Gaga (38), ist laut Daily Mail bestürzt über den Misserfolg ihres neuen Films "Joker 2: Folie à Deux". Der Film, in dem die berühmte Sängerin und Schauspielerin als die ikonische Harley Quinn an der Seite von Joaquin Phoenix (49) auftritt, sollte ihr die lang ersehnte Oscar-Auszeichnung einbringen. Doch der Streifen floppt an den internationalen Kinokassen. Bei den Filmfestspielen von Venedig erhielt die Fortsetzung von "Joker" zwar elf Minuten Standing Ovations, doch in den Kinos blieb der Erfolg aus: Am Eröffnungswochenende spielte der Film lediglich 33,5 Millionen Euro ein, was deutlich unter den erwarteten 55 Millionen Euro liegt.

Regisseur Todd Phillips (53), bekannt für seinen hohen künstlerischen Anspruch, musste zusehen, wie der Film mit einem Budget von rund 181 Millionen Euro weltweit lediglich 110 Millionen Euro einspielte. In Deutschland beispielsweise wurden lediglich 420.000 Tickets verkauft. Mit dem Genre-Mix aus Action-Drama und Musical wollte Todd groß abräumen, doch genau die Gesangs- und Tanzeinlagen von Gaga sorgen nun für gemischte Reaktionen beim Publikum.

Laut Bild lobten einige Kritiker Gagas Darbietung als "beeindruckend merkwürdig", während andere sie als Hauptgrund für den Misserfolg ansahen. "Gaga, du hast diesen Film zerstört" oder "Wie traurig, einer so interessanten Figur zwei Stunden lang beim Singen und Tanzen zuzuschauen" lauten einige der harschen Kritiken in den sozialen Medien. Wie New York Post berichtet, kursieren im Netz sogar Videos, die Kinogänger beim vorzeitlichen Verlassen der Filmaufführung zeigen. "Die Kritiken sagen nicht, dass er [der Film] schlecht ist, aber alle gehen früher. Was zur Hölle ist das?" oder "Verschwendet euer Geld nicht für den ‚Joker‘" erzählen User ihren Followern.

Dabei stellt der Auftritt von Gaga im zweiten Joker-Film nicht einmal ihren Einstand in die Filmwelt dar. Der Durchbruch im Kino gelang ihr 2018 mit dem Film "A Star Is Born", für den sie bei den Oscars eine Auszeichnung für den besten Song erhielt. Die Reaktionen auf "Joker 2" sollen Gaga persönlich treffen, verriet ein Insider gegenüber Daily Mail. Sie sei enttäuscht von den vielen Negativ-Kommentaren. Wenigstens musikalisch kann die 38-Jährige an ihre Erfolge anknüpfen: Das den Filmsoundtrack begleitende Album "Harlequin" landete auf Platz eins der US-Billboard-Charts für Jazz- und traditionelle Jazz-Alben.

Getty Images Lady Gaga, Todd Phillips und Joaquin Phoenix bei den Filmfestspielen in Venedig 2024

Getty Images Joaquin Phoenix und Lady Gaga auf der UK-Filmpremiere von "Joker: Folie à Deux", 2024

Getty Images Lady Gaga bei den Oscars 2023

