Joaquin Phoenix litt unter Diät für "Joker: Folie à Deux"

Joaquin Phoenix (49) musste sich für seine berühmt-berüchtigte Rolle als Joker in "Joker: Folie à Deux" erneut einigen körperlichen Herausforderungen stellen. Wie People berichtet, äußerte sich der Schauspieler am Mittwoch auf einer Pressekonferenz bei den Filmfestspielen von Venedig, noch vor der Weltpremiere der Fortsetzung, zu dem anspruchsvollen Training sowie seiner heftigen Gewichtsreduktion. Er gab zu, wie sehr ihn die Umstellung belastet habe: "Ich bin jetzt 49, ich sollte das wahrscheinlich nicht noch einmal machen. Das war es dann wohl für mich."

Der Oscar-Preisträger fügte hinzu: "Ich werde nicht über die Einzelheiten der Diät sprechen, aber dieses Mal war es etwas komplizierter, weil wir so viele Tanzproben gemacht haben, was ich beim letzten Mal nicht hatte." Im Laufe der Konferenz betonte der Darsteller auch, dass Lady Gaga (38) für ihre Rolle als Harley Quinn ebenfalls eine "Menge Gewicht verloren" habe. Daraufhin gab sie ihrem Kollegen recht und erklärte: "Wir haben uns über einen längeren Zeitraum in unsere Charaktere verwandelt, und wir haben immer weiter an jedem Detail gefeilt."

Auch Todd Phillips (53), der Regisseur des Films, erklärte bereits vor der Weltpremiere in Venedig, dass die engagierten Stars sogar nach Feierabend in ihren jeweiligen Filmrollen geblieben seien: "Nimmt er es ernst? Nimmt sie es ernst? Verdammt, ja!" Seinen Erläuterungen zufolge war die Sängerin sogar noch extremer in ihren fiktiven Charakter vertieft als ihr Filmpartner: "Er bleibt nicht 24 Stunden am Tag in seiner Rolle. Bei ihr würde ich sagen, dass sie dies schon eher machte."

Anzeige Anzeige

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Joaquin Phoenix in "Joker", 2019

Anzeige Anzeige

Action Press // LMK Lady Gaga und Joaquin Phoenix in "Joker: Folie à Deux"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Joaquin sich so extrem für die Rollen verändert hat? Aus meiner Sicht ist es gesundheitlich sehr gefährlich! Ich finde es nachvollziehbar, schließlich möchte er die bestmögliche Performance abliefern. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de