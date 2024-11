Katherine Schwarzenegger versteckt ihren großen Babybauch

Katherine Schwarzenegger (34) und ihr Mann Chris Pratt (45) erwarten Baby Nummer drei. Aktuelle Bilder zeigen, dass es wohl langsam in Richtung Schwangerschaftsendspurt geht. Bei einem Ausflug in Santa Monica am vergangenen Sonntag wurde das Paar gesichtet, als es fleißig volle Tüten vom Bauernmarkt nach Hause brachte. Die Autorin war beim Bummeln ganz in Schwarz gekleidet. Mit ihrem langen, dunklen Mantel verdeckte sie ihre Körpermitte. Auch die Einkaufstüten trug sie auffällig dicht vor ihrem Bauch, der mittlerweile sehr groß geworden ist. Versteckte die Tochter von Arnold Schwarzenegger (77) etwa ihren Babybauch?

Dabei ist die Schwangerschaft der 34-Jährigen schon lange kein Geheimnis mehr. Ende Oktober teilte ihr Mann auf Instagram stolz ein Foto von ihr, auf dem ihr Babybauch nicht zu übersehen war. Auf den aktuellen Bildern scheint es nun, als ob Katherine ihre Schwangerschaft nicht mehr in der Öffentlichkeit zeigen möchte – der Versuch gelingt ihr jedoch nicht. Offenbar dauert es nicht mehr lange, bis das Geschwisterchen von Lyla Maria (4) und Eloise Christina Schwarzenegger Pratt (2) das Licht der Welt erblickt. Ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, soll vorerst jedoch ein Geheimnis bleiben. Die Eltern wollen sich vom Babygeschlecht überraschen lassen. "Also, wir wissen es nicht. Wir warten", erklärte Chris vor wenigen Tagen in einem Interview mit Today.

Die Baby-News von Katherine und Chris wurden Ende Juni bekannt gegeben. Für die Autorin ist es das dritte Kind, für den Guardians of the Galaxy-Schauspieler schon das vierte. Chris ist bereits Vater von seinem Sohn Jack, der aus der Ehe mit seiner Ex-Frau und Schauspielerin Anna Faris (47) hervorging. Chris und Katherine lernten sich 2018 kennen und heirateten ein Jahr später. 2020 folgte die Geburt ihrer ersten Tochter, zwei Jahre darauf kam ihre jüngere Schwester auf die Welt. Bald wird ihre Familie um ein weiteres Mitglied erweitert.

Anzeige Anzeige

Thecelebrityfinder/MEGA Katherine Schwarzenegger im November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt, April 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige