Chris Pratt und Katherine können Babygeheimnis nicht lüften

Chris Pratt (45) und Katherine Schwarzenegger (34) erwarten aktuell ihr drittes gemeinsames Kind. Auf eine Antwort auf die Frage nach dem Babygeschlecht warten die Fans aber bisher vergeblich. Dass der Schauspieler und die Autorin für sich behielten, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen bekommen, hat aber einen guten Grund. "Wir wissen es nicht", erklärt Chris im Interview mit Today. Tatsächlich wartet sogar das Paar noch auf die Geschlechtsverkündung – vielleicht erfahren sie es auch erst mit der Geburt. "Ich habe meinen Sohn Jack (12) und dann die beiden Mädchen. Also, wir wissen es nicht. Wir warten", verrät der Guardians of the Galaxy-Star weiter.

Ein Gefühl, ob Sohn oder Tochter, habe Chris aber schon: "Ich habe eine Intuition, aber ich werde jetzt nicht sagen, was es ist, für den Fall, dass ich falsch liege und das Kind das sieht." Allerdings konnte der 45-Jährige als Papa schon Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen feststellen, die ihm bei seinem Baby sicher gute Dienste leisten werden. "Ich hasse es, aufgrund des Geschlechts zu verallgemeinern, aber meiner Erfahrung nach sind Mädchen emotionaler. Sie hören lieber Geschichten, als dass sie wrestlen", scherzte Chris in einem Gespräch mit E! News. Seine Kinder haben zudem vor allem ihren Papa fest im Griff: "Sie haben mich um den Finger gewickelt. Es ist verrückt."

Dass Chris und Katherine ihr drittes Kind erwarten, wurde Ende Juni bekannt. TMZ enthüllte, dass der Nachwuchs unterwegs ist. Viele Informationen zum Baby gab es bisher nicht – nur ab und zu postet das Paar das ein oder andere Foto, auf dem Katherines Babybauch zu sehen ist. Für Chris ist es aber schon Kind Nummer vier, denn er brachte seinen Sohn Jack aus der Beziehung mit Anna Faris (47) mit in die Ehe. Gemeinsam wurden die beiden dann Eltern ihrer Töchter Lyla und Eloise (2).

Anzeige Anzeige

Instagram / prattprattpratt Schauspieler Chris Pratt und sein Sohn

Anzeige Anzeige

Instagram / prattprattpratt Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger, 2023

Anzeige Anzeige