Chris Pratt ist stolz auf Schwager Patrick Schwarzenegger

Chris Pratt (45), bekannt aus Guardians of the Galaxy, hat erneut seine enge Beziehung zu seinem Schwager Patrick Schwarzenegger (31) unter Beweis gestellt. Der Schauspieler, der mit Katherine Schwarzenegger (35) verheiratet ist, lobte Patrick überschwänglich für dessen Auftritt in der dritten Staffel der gefeierten HBO-Serie "The White Lotus". Bei der Premiere der Serie in Hollywood machte Chris keinen Hehl aus seinem Stolz – selbst über eine freizügige Szene, in der Patrick nackt zu sehen ist, scherzte er entspannt gegenüber E! News: "Ich bin nicht blutsverwandt, aber ich habe hingeguckt, Bro." Auch Arnold Schwarzenegger (77), Patricks Vater, feierte seinen Sohn: "Was für eine Show! Natürlich hat er eine Nacktszene, aber der Apfel fällt nicht weit vom Stamm."

Patrick, der in der Serie den charismatischen Saxon Ratliff spielt, überzeugte nicht nur mit seiner physischen Präsenz, sondern auch mit seinem schauspielerischen Talent. Chris betonte, wie hart Patrick an der Entwicklung seiner Figur gearbeitet habe und bezeichnete ihn als "wirklich vielseitigen Schauspieler". "Ich glaube, wir stehen am Beginn eines Jahrzehnts für Patrick", sagte Chris voller Bewunderung. Auch privat unterstützt der Jurassic World-Star seinen Schwager immer wieder, unter anderem während ihrer gemeinsamen Arbeit an der Serie "The Terminal List". Patrick selbst hebt in Interviews häufig hervor, wie viel er von Chris über Leadership und positive Ausstrahlung gelernt habe.

Die Familie Schwarzenegger, die Katherine und Patrick ebenso wie ihre anderen Geschwister Christina, Christopher und Joseph umfasst, ist bekannt für ihre enge Verbindung. Auch Arnold konnte sich über den Erfolg seines Sohnes nur freuen – schließlich machte auch er in seiner Karriere früh Schlagzeilen mit einer ikonischen Nacktszene in "The Terminator". Chris und Patrick verbindet nicht nur ihre berufliche Zusammenarbeit, sondern auch ein tiefer Respekt füreinander und für ihre Arbeitsethik.

Instagram / patrickschwarzenegger Patrick Schwarzenegger im Juli 2022

Instagram / katherineschwarzenegger Chris Pratt und Arnold Schwarzenegger

