Baby bald da? So groß ist Katherine Schwarzeneggers Bauch

Wie es aussieht, müssen sich Chris Pratt (45) und Katherine Schwarzenegger (34) nicht mehr lange gedulden: Ihr dritter gemeinsamer Nachwuchs könnte schon sehr bald zur Welt kommen! Das legen nun neue Bilder nahe, die unter anderem Daily Mail vorliegen. Auf den Fotos sind der Schauspieler und seine Frau zu sehen, wie sie in sportlicher Kleidung einen Spaziergang machen. Beide schützen sich mit Cap und Sonnenbrille vor den herbstlichen Sonnenstrahlen und genießen einen Kaffee im To-go-Becher. Nicht zu übersehen ist dabei der große Babybauch der Tochter von Arnold Schwarzenegger (77), der sich unter ihrem Sweatshirt hervorwölbt.

Augenscheinlich bereiten sich Chris und Katherine auf den Endspurt der Schwangerschaft vor und genießen noch ein wenig Zweisamkeit vor der stressigen Zeit mit einem Neugeborenen im Haus. Erfahrung mit dem Thema Nachwuchs haben sie allerdings zur Genüge: Das Paar hat bereits zwei gemeinsame Töchter, Lyla Maria und Eloise Christina (2). Chris ist zudem Vater von Sohnemann Jack (12), den er mit seiner Ex-Frau Anna Faris (47) bekam.

Dass sie nun erneut Nachwuchs erwarten, hatten der Hollywoodstar und die Schriftstellerin lange für sich behalten. Erst im Juli machte die freudige Nachricht die Runde. Auch in puncto Babygeschlecht lassen sich Chris und Katherine nicht in die Karten gucken – erwarten sie einen Jungen oder ein Mädchen? "Wir wissen es nicht", beteuerte der Guardians of the Galaxy-Star vor wenigen Tagen gegenüber Today.

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt bei der "Guardians of the Galaxy Vol. 3"-Premiere

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger mit ihren Kids, Juni 2024

