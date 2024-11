Langes Warten: "Bridgerton"-Staffel vier startet erst 2026

Fans von Bridgerton können die vierte Staffel wohl gar nicht mehr abwarten – doch sie müssen sich in Geduld üben. Denn wie das Portal moviepilot berichtet, ist mit der Ausstrahlung der Folgen frühestens im Frühjahr 2026 zu rechnen. Immerhin haben die Dreharbeiten gerade erst begonnen und es folgt schließlich noch die Postproduktion. Für den Dreh werden in der Regel rund acht Monate veranschlagt. Zum Schnitt und dem Feinschliff kommen dann noch die Synchronisation in zahlreiche Sprachen. Das heißt, es ist wohl noch weit über ein Jahr Wartezeit einzuplanen. Dafür dürfen die Fans sich an dem Wissen, dass Publikumsliebling Benedict Bridgerton (Luke Thompson, 36) die Hauptrolle übernehmen wird, erfreuen.

Das Warten soll die neue Staffel aber wert sein. Das meint zumindest Darstellerin Nicola Coughlan (37). Vor ein paar Wochen gab die gebürtige Irin einen kleinen Vorgeschmack auf die vierte "Bridgerton"-Staffel. So verriet sie beim "Time Next 100"-Event bereits, dass mit Schauspielerin Yerin Ha (29) ein Neuzugang ins Team komme – Yerin übernehme die Rolle der Sophie Baek, die das Interesse von Benedict weckt. Die Dreharbeiten seien bereits im vollen Gange und für Nicola, die als Penelope Featherington in Staffel drei das Ruder übernahm, sei es wirklich schön, sich nun ein wenig zurücklehnen zu können. Sie spiele in Staffel vier lediglich eine kleine Rolle: "Es ist ziemlich schön, einen Schritt zurückzutreten und sie alles machen zu lassen."

"Bridgerton" gilt als eine von Netflix' erfolgreichsten Produktionen und wurde über die Jahre zu einem kleinen Phänomen. Die Premiere der ersten Staffel fand im Dezember 2020 statt und als Kopf hinter der Show steht die Grey's Anatomy-Produzentin Shonda Rhimes (54). Im Sommer 2021 wurde dann ein erstes Spin-off angekündigt. Das Projekt trägt den Titel "Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte" und sollte die Kennenlerngeschichte der jungen Königin mit ihrem späteren Mann George III. erzählen. Die Premiere fand im Mai vergangenen Jahres statt. Die Zukunft des Prequels steht derweil noch nicht fest, denn bisher wurde noch keine zweite Staffel angekündigt.

Netflix / Liam Daniel Nicola Coughlan als Penelope Featherington in "Bridgerton"

LIAM DANIEL/NETFLIX India Amarteifio in "Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte"

